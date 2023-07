Mengenal Gal Gadot, Pemeran Utama Film Heart Of Stone

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Israel Gal Gadot membintangi film thriller terbaru, Heart Of Stone. Pada 11 Agustus 2023, Netflix akan merilis film Heart of Stone. Film yang disutradarai Tom Harper.

Mengutip Variety, naskah Heart Of Stone ditulis oleh Allison Schroeder dan Greg Rucka. Heart Of Stone akan dibintangi oleh Gal Gadot, Jamie Dornan, dan Alia Bhatt. Heart of Stone akan menjadi film Hollywood pertama untuk Alia Bhatt.

Tentang Gal Gadot

Gal Gadot aktris yang lahir di Petah Tikva. Israel, pada 30 April 1985. Ia memulai karier di dunia akting pada film Fast and Furious sebagai Gisele Yashar pada 2009. Ia pernah membintangi film Wonder Woman, Red Notice, dan Dawn of Justice.

Gal Gadot dalam bahasa Ibrani berarti gelombang dan tepian sungai. Gal Gadot berminat mempelajari jazz dan hip hop selama 12 tahun. Ia juga berminat sebagai koreografer.

Mengutip Biography, saat berusia 18 tahun, ia mengikuti Miss Israel 2004. Keputusan Gadot membawanya meraih mahkota Miss Israel pada saat itu. Mula pencapaian Miss Israel itu membantu awal kariernya sebagai model.

Ia pernah menjadi perwakilan Israel dalam Miss Universe 2004 yang diadakan di Ekuador. Gal Gadot juga berkesempatan menjadi brand ambassador Gucci. Ia tampil sebagai covergirl, seperti Glamour, Fashion, dan Bride Magazine. Pada 2018, Gal Gadot menjadi brand ambassador dari dua merek sekaligus, yaitu Reebok dan Revlon. Masing-masing dari merek itu memopulerkan iklan melalui jasa Gal Gadot.

Gal Gadot menuju kepopuleran

Saat kuliah, Gal Gadot mempelajari ilmu hukum. Selama satu tahun menjadi mahasiswa hukum, ia dihubungi oleh direktur casting untuk mengikuti audisi film James Bond Quantum of Solace sebagai Camille Montes. Namun, ia gagal mendapat peran tersebut.

Pada 2009, Gadot berhasil mendapatkan peran pertamanya dalam Fast and Furious sebagai Gisele. Peran Gisele juga diperankan olehnya dalam sekuel film tersebut. Pada 2017, Gal Gadot memikat perhatian setelah mendapat peran utama sebagai Wonder Woman. Berkat aktingnya film Wonder Woman menerima keuntungan hingga 820 juta dolar keseluruhan.

Semenjak saat itu, Gal Gadot membintangi berbagai film yang laris ditonton antara lain Red Notice, Justice League, Shazam! Fury of The Gods, dan masih banyak lagi. Mengutip Kiddle, pada 2020, Gal Gadot dinobatkan sebagai aktris dengan bayaran tertinggi ketiga di dunia oleh Forbes. Penghasilan tahunan dia sebesar 31,5 juta dolar.

