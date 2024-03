Serial Netflix The Undertow Dibintangi Jamie Dornan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor film Fifty Shades Jamie Dornan akan menjadi pemeran utama serial kriminal Netflix berjudul The Undertow. Laporan Variety, Kamis, 14 Maret 2024, dikutip Antara, The Undertow didasarkan serial televisi Nordisk Film Production, Twin yang dibuat oleh Kristoffer Metcalfe. Jamie Dornan akan membintangi serial ini menjadi saudara kembar bernama Adam dan Lee.

Sinopsis The Undertow

The Undertow menceritakan sepasang suami istri yang tertekan dalam pernikahan tanpa cinta dengan Adam (Dornan), kehidupan Nicola (Davis) berubah dramatis. Itu ketika saudara kembar identik Adam, Lee (Dornan) yang telah lama terasing, kembali ke dalam kehidupannya. Masa lalu yang kusut mengancam untuk menghancurkan masa kini.

Keputusan mengerikan mendorong Nicola untuk melindungi anak-anaknya. Selama satu pekan, Lee dan Nicola dipaksa bersama, berjuang untuk mempertahankan jaringan rahasia dan kebohongan. Meskipun, mereka tidak bisa mengabaikan perasaan

Serial ini akan mulai diproduksi akhir tahun ini di Dataran Tinggi dan Kepulauan Skotlandia. Sarah Dollard, Hanna Jameson, Scout Cripps, dan Kam Odedra berperan sebagai penulis serial ini, dengan Dollard juga menjadi produser eksekutif.

Jeremy Lovering akan mengarahkan dan menjadi produser eksekutif. Dornan juga produser di serial ini yang diproduksi oleh Complete Fiction dan wiip. Nira Park dan Rachael Prior dari produser eksekutif Complete Fiction bersama dengan David Flynn dan Paul Lee untuk wiip.

Dikutip dari Radio Times serial ini remake berbahasa Inggris dari drama kriminal asal Norwegia, Twin yang berkemungkinan masih mengikuti premis cerita sebelumnya. Twin yang asli ditayangkan selama satu musim di NRK Norwegia, dengan serial pendahulunya Game of Thrones yang ditulis oleh Kristofer Hivju.

Tentang Jamie Dornan

Dornan baru-baru ini membintangi serial thriller The Tourist, dengan musim kedua acara tersebut memulai debutnya pada Januari 2024. Dia sebelumnya membintangi serial BBC, The Fall, mendapatkan nominasi BAFTA TV Award untuk aktor utama terbaik.

Dalam film, ia dikenal karena perannya dalam waralaba Fifty Shades dan peran terbarunya, A Haunting in Venice, Barb and Star Go to Vista Del Mar, Heart of Stone, dan A Private War. Dia menerima nominasi Golden Globe untuk aktor pendukung terbaik dalam film untuk perannya dalam film Belfast karya Kenneth Branagh pada 2022.

