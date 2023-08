Perjalanan dan Sederet Penghargaan Aktris Korea Selatan Ko Ah-seong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan Ko Ah-seong kemarin memasuki 31 tahun. Ko Ah-seong atau Go Ah-seong adalah seorang aktris muda yang lahir pada 10 Agustus 1992.

Dia mulai berakting sejak usia empat tahun, ketika ia tampil dalam sebuah iklan di TV Korea Selatan. Ia kemudian bergabung dengan musikal panggung Peter Pan pada usia sepuluh tahun.

Aktris Cilik

Mengutip dari dramakicks.com, ia memulai karier aktingnya pada 2006 sebagai aktris cilik dalam film The Host yang meraih penonton tertinggi waktu itu. Penampilannya dalam film The Host menerima banyak perhatian dan menerima penghargaan Best New Actress di Festival Film Blue Dragon, dikutip dari kepoper.com.

Ia bisa bermain di film The Host berkat rekomendasi dari co-star Bae Doo Na. Awalnya, Ko Ah-seong enggan untuk tampil di film ini, tetapi ia berhasil dibujuk oleh sutradara film Bong Joon Ho dan ibunya.

Go Ah Sung. Asianwiki

Ia juga dikenal karena perannya dalam film Office (2015), Thread of Lies (2014) dan Snowpiercer (2013). Selain itu, ia juga terkenal karena perannya dalam drama korea di televisi Life on Mars (2018), Radiant Office (2017), Heard It Through the Grapevine (2015), Master of Study (2010), Beating Heart (2005) dan Sad Love Story (2005).

Penghargaan

Berikut beberapa penghargaan yang diraih oleh Ko Ah-seong yang dirangkum dari kpopwall.com, diantaranya:

2018 6th APAN Star Awards

- Excellence Award, Actress in a Miniseries (Life on Mars)

2015 SBS Drama Awards

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Excellence Actress for Mid Length Drama (Heard It Through the Grapevine)

- New Star Award (Heard It Through the Grapevine)

2015 51st Baeksang Arts Awards

- Best New Actress in Television (Heard It Through the Grapevine)

2007 1st Korea Movie Star Awards

- Young Actress Award (The Host)

2006 27th Blue Dragon Film Awards

- Best New Actress (The Host)

DRAMAKICKS | KEPOPER | KPOPWALL

Pilihan editor: Banjir Kritik Kim Tae Ri Minta Maaf Usai Buka Lowongan Penerjemah Tanpa Bayaran