Banjir Kritik, Kim Tae Ri Minta Maaf Usai Buka Lowongan Penerjemah Tanpa Bayaran

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Kim Tae Ri menuai kecaman dari netizen Korea Selatan karena hendak mencari penerjemah tanpa bayaran alias sukarela untuk konten YouTube pribadinya. Dikutip dari Koreaboo dan SBS News, Kim Tae Ri awalnya mengunggah pengumuman ini di Instagramnya @Kimtaeri_official, pada Senin, 22 Mei 2023.

"Melihat dari kolom komentar di Youtube, aku menyadari ternyata ada penggemar dari seluruh dunia. Aku mendapatkan ide ketika berpikir keras tentang cara untuk menghadirkan terjemaha di bahasa kalian semua," tulisnya pada unggahan yang telah dihapus.

Bintang Twenty Five Twenty One ini kemudian menyebut bahwa mungkin ada yang merasa terjemahan dari Kim Tae Ri terlalu lama dan dapat dilakukan lebih cepat olehnya sebagai penggemar. "Kalian akan berpartisipasi di proyek, mendonasikan kemampuan Anda. Jika Anda tertarik, mohon isi form di situs yang telah kami buat di sini dan tim kami akan menghubungi Anda," katanya.

Kim Tae Ri Minta Maaf Atas Tindakannya

Kim Tae Ri mengunggah permohonan maafnya di Instagram pada Selasa, 23 Mei 2023. Aktris kelahiran 1990 ini mengunggah permohonan maaf dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea di akun Instagramnya. "Di atas segalanya, aku minta maaf atas masalah yang telah aku buat. Aku hendak menyampaikan permohonan maafku kepada semua yang merasa tidak nyaman," tuturnya.

Sang aktris mengatakan bahwa tujuan awalnya dalam membuat vlog adalah sebagai bentuk balas budi bagi para penggemar. Menambahkan translasi Bahasa Inggris atau bahasa lain dengan cepat merupakan salah satu idenya untuk memenuhi aksi balas budi itu. "Karena aku terlalu fokus dengan cara untuk memberikan makna kepada penggemar, aku gagal untuk menyadari isu yang paling penting," tulisnya.

Kim Tae Ri kemudian menyadari bahwa ia tidak seharusnya mendatangi penggemar yang membuatnya seakan meminta donasi kemampuan. "Aku tidak seharusnya mendatangi penggemar seakan meminta donasi kemampuan. Itu sebuah kesalahan, dan aku merefleksikan diri dengan fakta aku tidak menyadarinya," tulisnya.

Sementara itu, agensi Kim Tae Ri, Management MMM memberikan pembelaan bahwa kategori vlog So This Is The Place yang awalnya hendak mencari penerjemah tidak memberikan profit apa pun kepada sang aktris.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | SBS NEWS

