Serba-serbi Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Teenage Mutant Ninja Turtles diadaptasi ke layar lebar berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Di Indonesia, film ini tayang pada 9 Agustus 2023.

Tentang Teenage Mutant Ninja Turtles

1. 17 adaptasi film dan serial kartun komik

Dikutip dari Screenrant, sampai Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem dirilis setidaknya sudah 17 adaptasi film dan serial kartun dari komik TMNT. Pertama kali menjadi serial kartun pada 1987 sampai 1996. Serial TMNT berlangsung 10 season dan berfokus hubungan empat kura-kura ninja dengan Splinter, April O’Neil dan musuh bebuyutan, Shredder.

2. Live action pertama

Pada 1990, TMNT diadaptasi pertama kali live action dengan judul Teenage Mutant Ninja Turtles. Setelah itu, TMNT kembali diadaptasi menjadi serial kartun dan live action dengan beragam teknologi yang mulai berkembang di industri layar lebar.

Live action paling baru dari TMNT diproduksi oleh sutradara saga Transformer, Michael Bay pada 2014 dan 2016. Meskipun tidak terlalu sukses, kedua film adaptasi TMNT tersebut cukup menarik karena menggunakan teknologi motion-capture yang memang sedang berkembang pada saat itu.

3. Nuansa baru

Artis ternama seperti Megan Fox sampai Alan Ritchson yang membintangi live action tersebut. Dikutip dari Collider, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem akan menawarkan pandangan atau nuansa baru mengenai TMNT. Film tersebut semacam reboot tentang empat saudara kura-kura ninja yang mencari pembuktian dalam menumpas kejahatan di New York.

4. Gaya animasi

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ini juga memiliki gaya animasi yang terpengaruh dari film animasi dengan rating paling tinggi di IMDb, Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) dan Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem disutradari oleh Jeff Rowe. Ia pula yang menyutradari film animasi nominasi Oscar, The Mitchells vs. the Machines (2021).

