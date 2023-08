6 Film dan Serial Terbaru di Disney+ Hotstar yang Tayang Mulai Agustus 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet film dan serial terbaru hadir di Disney+ Hotstar mulai Agustus 2023. Terdiri dari drama Korea dengan kisah tak biasa, film dari Marvel Cinematic Universe (MCU), hingga dokumenter idol K-Pop NCT 127.



Serial terbaru yang dibintangi oleh Ryu Seung Ryong, Han Hyo Joo, dan Zo In Sung tentang sekelompok manusia super yang menyembunyikan kekuatan mereka untuk melindungi keluarga dari eksploitasi. Namun, ada pembunuh misterius yang memburu mereka.

Drama Korea Moving. Dok. Disney+ Hotstar

Pada 1990-an, Badan Perencanaan Keamanan Nasional Korea Selatan membentuk tim operasi rahasia yang terdiri dari orang-orang berkekuatan super. Ditugaskan untuk melaksanakan misi rahasia, anggota unit elit ini menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan negara dan mencapai hal yang mustahil setiap hari. Terlepas dari keberhasilan mereka, suatu hari tim ini tiba-tiba menghilang, menyebar ke seluruh negeri, dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya.

Beberapa dekade kemudian, Bong Seok, seorang anak laki-laki yang bisa melayang sebelum bisa berjalan, dan Hui Soo, seorang gadis yang selamat dari kecelakaan mobil yang mengerikan tanpa cedera, berakhir di sekolah yang sama, dan dengan cepat menjadi dekat setelah saling berbagi rahasia dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang seperti mereka di dunia ini. Namun, ketika kehidupan para remaja ini tampak tenang, seorang supir pengantar barang misterius bernama Frank mulai membunuh orang-orang yang memiliki kekuatan di seluruh Seoul.



2. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 menceritakan kelanjutan petualangan kelompok Super Heroes yang kini hidup di Knowhere. Tapi tidak lama kemudian hidup mereka dikacaukan oleh masa lalu Rocket yang tiba-tiba hadir. Peter Quill, yang masih berduka karena kehilangan Gamora, harus membawa timnya dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan hidup Rocket - misi yang, jika tidak berhasil diselesaikan, sangat mungkin mengarah pada akhir Guardians seperti yang kita kenal.



3. The First Responders Season 2

Drama Korea The First Responders. Dok. Disney+ Hotstar

Season dua dari serial action Korea populer ini menceritakan bagaimana petugas kepolisian, pemadam kebakaran, serta penyelidik forensik bersama-sama memecahkan kasus kejahatan, bencana, dan situasi darurat.



Kisah berjumlah delapan episode terbaru dalam Star Wars saga yang berlatar belakang runtuhnya Empire. Menceritakan mantan ksatria Jedi, Ahsoka Tano, saat ia menyelidiki bahaya yang muncul di galaksi yang terancam. Dibintangi oleh Rosario Dawson sebagai pemeran utama dan Hayden Christensen yang kembali memerankan Anakin Skywalker.



5. Only Murders in the Building Season 3