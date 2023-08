Larang Fans Diet Demi Kurus Sepertinya, Han So Hee: Harus Sehat agar Terlihat Cantik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee memperingatkan penggemarnya yang berniat melakukan diet agar memiliki tubuh sekurusnya. Menurut Han So Hee saat ini ia tidak dalam berat badan ideal alias kurus karena tuntutan pekerjaan.

"Saya ada pemotretan minggu depan dan saya ingin makan makanan ringan. Saya bisa menurunkan berat badan dengan cara yang sehat jika saya menahannya, tapi saya tetap mengidam yang manis-manis," kata Han So Hee saat melakukan siaran langsung pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Han So Hee diketahui memiliki berat badan 47 kilogram dengan tinggi 165 sentimeter.



Han So Hee Terpaksa Harus Turunkan Berat Badan

Penggemar yang menonton siaran tersebut kemudian mengungkapkan kekagumannya terhadap tubuh Han So Hee. Ia mengaku ingin juga menurunkan berat badan agar terlihat kurus seperti Han So Hee. Namun Han So Hee langsung menahan keinginan penggemarnya tersebut.

"Kamu tidak boleh kurus sepertiku. Tolong jaga kesehatanmu," kata Han So Hee. "Meskipun kecantikan dari dalam diri (inner beauty) sangat penting tetapi pekerjaan saya memerlukan penampilan saya yang terlihat dari luar (fisik), dan itulah alasannya saya menurunkan berat badan. Jika bukan karena itu, saya juga akan mempertahankan berat badan normal."



Han So Hee: Tidak Semua Orang Kurus Cantik

Dengan bijak, Han So Hee mengatakan bahwa untuk terlihat cantik tidak harus dengan tubuh kurus. Jika memang ingin menurunkan berat badan, menurut Han So Hee, tetap utamakan kesehatan.

"Saya tidak berpikir standar kecantikan harus kurus atau gemuk," kata Han So Hee. "Alangkah baiknya jika pakaian yang ingin saya kenakan pas dengan sempurna, tapi saya harap itu tidak terjadi saat berjuang dengan kesehatan saya. Saya juga melakukan diet karena layar terlihat lebih besar dari yang sebenarnya, tetapi tidak semua orang kurus itu cantik. Kamu harus sehat agar terlihat cantik.”

Han So Hee berhasil mencuri perhatian sebagai model video musik Seven dari Jungkook BTS. Sementara untuk proyek yang akan datang, Han So Hee akan beradu akting dengan Park Seo Joon di drama Gyeongseong Creature yang akan tayang di Netflix.

