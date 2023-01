Park Seo Joon Berhadapan dengan Han So Hee di Cuplikan Perdana Drama Gyeongseong Creature

Pada September lalu, Netflix telah mengumumkan jajaran aktor ternama yang bermain di Gyeongseong Creature, selain Park Seo Joon dan Han So Hee. Ada Claudia Kim yang akan berperan sebagai Maeda, nyonya keluarga kuat yang menguasai wilayah Gyeongseong. Kim Hae Sook akan berperan sebagai Nawol Daek, kepala pelayan Golden Jade House, Jo Han Chul akan berperan sebagai ayah Yoon Chae Ok, Yoon Joong Won, dan Wi Ha Joon akan berperan sebagai Gwon Jun Taek, seorang prajurit independen dan sahabat Jang Tae Sang.

Han So Hee akan berperan sebagai Yoon Chae Ok, yang mencari orang hilang. Sejak muda, dia belajar bagaimana menjalani hidup bersama ayahnya saat mereka melakukan perjalanan melalui Manchuria dan Shanghai. Setelah bertahan melalui situasi yang mengerikan, Yoon Chae Ok terampil bekerja dengan senjata, pisau, dan segala jenis mesin.

Han So Hee juga mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai lagu BLACKPINK berjudul Shut Down yang baru dirilis dua bulan lalu.

