Profil Jihyo TWICE yang akan Debut Solo 18 Agustus 2023, Sempat Bergabung di 6MIX

TEMPO.CO, Jakarta - Jihyo TWICE, dijadwalkan segera melakukan debut solo untuk pertama kalinya pada 18 Agustus 2023. Dalam debut solonya nanti, pemimpin atau leader TWICE ini akan merilis mini album bertajuk ZONE dengan lagu utama berjudul 'Killin’ Me Good'.

Beberapa hari terakhir, akun media sosial TWICE telah merilis jadwal dan berbagai bocoran untuk debut solo Jihyo. Yang terbaru pada Jumat dini hari, 4 Agustus 2023, TWICE merilis snippet atau potongan dari lagu utama 'Killin’ Me Good' yang berdurasi 18 detik di media sosial girl group K-Pop itu.

TWICE merupakan girl group di bawah naungan agensi JYP Entertainment yang beranggotakan sembilan orang, yakni Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu. Jihyo merupakan member kedua TWICE yang melakukan debut solo setelah sebelumnya Nayeon debut pada tahun lalu. Selain itu, baru-baru ini sub-unit TWICE yang terdiri dari Mina, Sana, dan Momo, juga melakukan debut unit Jepang dengan nama Misamo.

Bagaimana profil Jihyo Twice yang akan segera debut solo itu? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil dan Perjalanan Karier Jihyo TWICE

Jihyo adalah seorang penyanyi, penari, penulis lagu, dan komposer dari girl group populer Korea Selatan, TWICE. Jihyo TWICE bukanlah nama yang asing di dunia hiburan Korea Selatan. Perempuan bernama lengkap Park Jihyo ini telah dikenal masyarakat sejak mengikuti kompetisi aktor-aktris cilik yang diadakan oleh Junior Naver pada 2004 silam. Perempuan kelahiran 1 Februari 1997 di Gyeonggi, Korea Selatan ini berhasil keluar sebagai juara ke-2 kontes tersebut.

Setahun setelah memenangkan ajang kompetisi tersebut, Jihyo bergabung dengan JYP Entertainment dan masuk dalam jajaran trainee agensi milik Park Jin Young itu. Berbeda dengan anak 8 tahun lainnya, Jihyo justru menghabiskan masa kecilnya di ruang latihan untuk belajar menari dan bernyanyi.

Meski sudah berlatih selama bertahun-tahun, Jihyo belum juga mendapat kesempatan untuk debut sebagai seorang idola, bahkan hingga 10 tahun kemudian. Pada 2014, Jihyo sempat direncanakan untuk debut dalam grup 6MIX bersama Nayeon, Jeongyeon, dan Sana. Mereka juga sempat mengikuti showcase pre debut 6MIX yang memang sengaja dipersiapkan untuk menyambut debut girl group baru JYP itu.

Park Jihyo. Instagram/@twicetagram

Sayangnya, debut 6MIX harus mengalami penundaan karena saat itu terjadi insiden tenggelamnya kapal feri Sewol yang sangat mengguncang Korea Selatan. Hal tersebut berujung pada pembatalan debut 6MIX secara permanen.

Pada 2015, Jihyo dan member 6MIX lainnya mengikuti ajang survival show berjudul ‘SIXTEEN’ yang ditayangkan di MNet. Ajang bentukan JYP Entertainment ini bertujuan untuk mencari anggota untuk girl group baru yang akan debut dengan nama Twice.

Pada episode akhir SIXTEEN yang tayang pada 5 Mei 2015, terpilih 9 orang anggota yang akan debut dengan nama TWICE. Mereka adalah Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyu, Chaeyoung, danJ Tzuyu.

Pada 20 Oktober 2015, Jihyo dan Twice pun resmi melakukan debut dengan merilis mini album pertama yang bertajuk The Story Begins dengan lagu utama ‘Like Ooh-Aah’. Sejak saat itu, Twice pun aktif berpromosi di Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat.

Setelah 7 tahun menjalani aktivitas promosi sebagai anggota grup TWICE, Jihyo pun segera melakukan debutnya sebagai penyanyi solo pada 18 Agustus 2023 mendatang. Pada mini album solo pertamanya yang bertajuk ZONE Jihyo akan merilis tujuh lagu dengan lagu utama berjudul 'Killin’ Me Good'. Pada album tersebut, Jihyo turut aktif berpartisipasi dalam proses pembuatannya dengan menulis enam lagu dan menjadi komposer dari tiga lagu tersebut.



Karya Diskografi Jihyo TWICE

Selain menjadi penyanyi dan penari, Jihyo juga aktif dalam proses pembuatan lagu untuk album grupnya. Dia dikenal sebagai salah satu anggota TWICE yang sering menulis lagu dan menjadi komposer dari lagu-lagu tersebut. berikut karya diskografi Jihyo Twice:

Sebagai penulis lirik:

- Eye Eye Eyes (album Signal, 2017)

- 24/7 (album Twicetagram, 2017)

- HO! (album What Is Love?, 2018)

- Sunset (album Yes or Yes, 2018)

- Girls Like Us (album Fancy You, 2019)

- Get Loud (album Feel Special, 2019)

- 21:29 (album Feel Special, 2019)

- Up No More (album Eyes Wide Open, 2020)

- First Time (album Taste of Love, 2021)

- Real You (album Formula of Love : OT = < 3, 2021)

- Cactus (album Formula of Love : OT = < 3, 2021)

- Selebrate (album Celebrate, 2022)

- Trouble (album Between 1&2, 2022)

- Closer (album Zone, 2023)

- Wishing On You (album Zone, 2023)

- Don’t Wanna Go Back (album Zone, 2023)

- Room (album Zone, 2023)

- Nightmare (album Zone, 2023)

Sebagai komposer:

- Cactus (album Formula of Love : OT + <3 ,2021)

- Trouble (album Between 1&2, 2022)

- Talkin’ About It (album Zone, 2023)

- Don’t Wanna Go Back (album Zone, 2023)

- Room (album Zone, 2023)

- Nightmare (album Zone, 2023)

Fakta Menarik Jihyo TWICE

Berikut beberapa fakta menarik Jihyo TWICE yang dapat diketahui:

- Berposisi sebagai leader dan vokalis utama di TWICE.

- Dijuluki Hyo-mas atau Thomas the train karena memiliki mata yang besar dan bisa meniru Thomas.

- Lahir dengan nama asli Park Jisoo namun secara resmi berganti nama menjadi Park Jihyo sebelum mengikuti ajang SIXTEEN.

- Menjadi anggota TWICE yang paling lama trainee, yakni 10 tahun.

- Pernah muncul di video musik Miss A yang berjudul Only You dan video musik Fire milik J.Y. Park bersama Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Chaeyoung, Tzuyu.

- Kerap mengisi beberapa soundtrack drama, seperti Daring Women (2015), Stardust Love Song (2022), I Fly (2022), dan A Strange Day (2022).

- Memiliki alergi nanas.

- Pernah tampil dalam iklan Innisfree bersama Nayeon saat masih trainee.

