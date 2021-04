Sehun EXO Bintangi Now, We're Breaking Up Bareng Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong

TEMPO.CO, Jakarta - Sehun EXO telah dikonfirmasi akan bergabung dalam drama Korea terbaru SBS berjudul Now, We're Breaking Up. Dia bersama Yura Girl's Day akan menjadi peran pendukung dalam drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong sebagai pemeran utama.

Agensi Sehun, SM Entertainment dan agensi Yura, Awesome ENT telah membenarkan hal ini pada Selasa, 6 April 2021. "Sehun muncul sebagai desainer baru dalam tim desain sebuah perusahaan fashion dalam drama baru SBS Now, We're Breaking Up," kata SM Entertainment dikutip dari Naver.

Selain mereka berempat, aktor lain yang akan ikut terlibat dalam drama ini adalah Choi Hee Seo dan Kim Joo Heon. Drama yang akan mulai syuting bulan ini akan menceritakan kisah cinta dan perpisahan emosional.

Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, manajer tim desain di sebuah label fashion, sedangkan Choi Hee Seo adalah direktur tim desain. Jang Ki Yong adalah fotografer Yoon Jae Guk, dan Kim Joo Heon akan berperan sebagai CEO perusahaan PR Seok Do Hoon.

Sehun EXO dikabarkan akan membintangi drama Korea yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong. Foto: Twitter.

Karakter Sehun adalah desainer baru di label fesyen di mana dia akan bekerja di bawah naungan Ha Young Eun dan Choi Hee Seo. Yura akan berperan sebagai Hye Rin, selebritas populer dengan banyak pengikut di media sosial.

Baca juga: Berakting Lagi, Sehun EXO Akan Bintangi Sekuel Film The Pirates

Now, We Are Breaking Up ditulis oleh Je In, yang sebelumnya menulis Misty. Sutradaranya adalah Lee Gil Bok, yang sebelumnya mengerjakan My Love From the Star, Vagabond, dan Dr. Romantic 2.

Setelah kabar Sehun akan ikut membintangi drama ini, namanya menjadi trending di Twitter. Para penggemarnya sudah tidak sabar melihat penampilan Sehun beradu akting dengan Song Hye Kyo yang bekerja di industri fashion.

"Mereka telah memilih orang yang tepat untuk peran tersebut, mereka memiliki visi yang sangat baik dan Sehun akan memainkan peran tersebut dengan sempurna," tulis @Realwanna1. "Sehun akan berakting bersama aktor-aktor besar di industri seperti Song Hye Kyo, Jang Ki Young, dan Kim Joo Heon. line-up yang sangat seksi menurutku," tulis @exoboiz. "Sehun EXO sebagai desainer baru di sebuah perusahaan fashion, itulah peran yang sempurna untuknya! Saya tidak percaya ini terjadi," tulis @sehunkith.

MARVELA