60 Tahun James Hetfield: Hikayat Gitaris Metallica yang Legendaris

TEMPO.CO, Jakarta - James Hetfield, seorang musisi legendaris yang dikenal sebagai vokalis dan gitaris utama grup Metallica, telah mencapai kegemilangan dalam dunia heavy metal. Lahir pada 3 Agustus 1963 di Downey, California, James Alan Hetfield adalah anak dari Virgil Hetfield dan Cynthia Bassett.

Kehilangan ibunya dalam usia muda merupakan momen yang menyentuh dalam hidupnya dan memberikan inspirasi dalam penulisan lagu-lagu puitis yang menjadi ciri khasnya di Metallica.

James Hetfield mulai tertarik pada musik sejak dini dan belajar bermain piano di usia tujuh tahun. Namun, perubahan hidupnya terjadi ketika James mendapat gitar dari ayahnya di usia 14 tahun. Gitar tersebut menjadi wadah ekspresi dan menyulut hasratnya dalam musik.

Hetfield mulai mengasah kemampuan bermain gitarnya dan menulis lagu-lagu sendiri. Dia menemukan ketenangan dalam suara musik dan akhirnya membentuk band pertamanya bersama teman-temannya di SMA.

Pada tahun 1981, James Hetfield bersama Lars Ulrich, Dave Mustaine, dan Ron McGovney membentuk Metallica. Band ini menjadi salah satu pelopor dan penguasa musik heavy metal hingga saat ini. Hetfield berperan sebagai vokalis utama dan gitaris ritme dalam Metallica, serta menulis sebagian besar lirik lagu.

Frontman yang punya daya vokal kuat dan kharismatik serta kemampuan gitarnya yang luar biasa telah membuatnya diakui sebagai salah satu ikon terbesar jagat metal.

Selama lebih dari 4 dekade berkarier, James Hetfield dan Metallica telah menghasilkan berbagai album sukses dan memenangkan banyak penghargaan, termasuk sembilan Grammy Awards. Album-album seperti "Master of Puppets," "Metallica," dan "Death Magnetic" menjadi karya ikonik yang mencatat sejarah dalam musik metal.

James Hetfield dikenal sebagai seorang musisi yang jujur dan tulus dalam bermusik. Dia mencurahkan perasaannya dalam lirik lagu-lagu Metallica, mencerminkan perjalanan hidupnya, tantangan, serta perasaan pribadi. Lirik-liriknya yang kuat dan emosional menyentuh hati para penggemar dan menjadikan Metallica sebagai band yang memiliki basis penggemar yang besar dan setia.

Selain kemampuannya sebagai vokalis dan gitaris, James Hetfield juga dikenal sebagai seorang penulis lagu yang mumpuni. Dia sering berkolaborasi dengan anggota band lainnya untuk menciptakan komposisi musik yang kuat dan berdampak. Lagu-lagu Metallica sering mengusung tema-tema gelap, kehidupan, dan tantangan dalam hidup, menciptakan ikatan emosional yang mendalam dengan pendengarnya.

Pengaruh James Hetfield dalam dunia musik heavy metal juga tercermin dari gelarnya sebagai salah satu gitaris ritme terbesar sepanjang masa.

Karyanya dalam menciptakan riff gitar yang ikonik dan pola rhythm yang kompleks telah mengilhami banyak generasi pemain gitar. Dia diakui sebagai salah satu pemain gitar ritme terbaik yang pernah ada dan telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan musik metal.

James Hetfield dan Metallica terus menjadi kekuatan utama dalam industri musik heavy metal. Dedikasi dan bakatnya dalam bermusik telah membawa Metallica ke puncak kesuksesan dan membuatnya menjadi salah satu band paling dihormati di dunia. Karya-karya ikoniknya akan terus menginspirasi dan menyentuh hati para penggemar musik di seluruh dunia.

