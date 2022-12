5 Rekomendasi Film Dokumenter Musik di Netflix, Wajib Ditonton!

TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter musik adalah salah satu cara untuk lebih mengenal artis idola. Banyak film dokumenter musik mengungkap sifat mistis yang menarik atau menjelaskan kebenaran dari gosip yang beredar.

Jika anda penggemar musik atau film dokumenter sebagai bentuk seni, anda dapat mempelajari lima film dokumenter musik terbaik yang sedang tayang di Netflix, simak daftaranya sebagai berikut ini.

1. BLACKPINK: Light Up The Sky (2020)

Siapa yang tak mengenal gilrband Blackpink asal Korea? Belakangan mereka telah memproduksi film dokumenternya sendiri untuk para para penggemarnya, setelah berhasil mengambil alih chart billboard dan mencapai ketenaran global.

Dikutip dari screenrant.com, film dokumenter berjudul ‘BLACKPINK: Light Up The Sky’ berfokus menceritakan perjalanan mereka sebagai pendatang di Industri Korean Pop atau K-pop. Keempat anggota tersbeut berjuang meraih mimpi yang sama. Mulai dari hari-hari melelahkan mereka sebagai trainee hingga tiket yang terjual habis di seluruh dunia.

2. Metallica: Some Kind of Monster (2004)

Film ini merupakan pengembangan dari album Metallica yang paling banyak kritik, yaitu St. Anger. Mengutip Decider, dengan cerita setiap anggota band yang saling bertikai menjadikan bumbu sedap dalam konflik dokumenter ini. Bahkan konflik mereka membuat anggota sering berselisih dengan penggemar mereka sendiri.

Secara keseluruhan, dokumenter ini menyoroti bagaimana realitas suram yang terkadang muncul bersamaan dengan ketenarannya. Oleh para penggemar, masa tersebut dianggap periode paling suram melanda setiap anggotanya.

3. Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (2019)

Selanjutnya adalah film dokumenter mengisahkan kehidupan musisi legendaris Bob Dylan pada turnya di tahun 1975-1976. Sebuah karnaval keliling yang acak-acakan yang menampilkan daftar pemain yang berputar mulai dari Joni Mitchell hingga Patti Smith hingga penyair Alan Ginsberg.

Dikutip dari Paste Magazine, film ini juga membuka mitos terselubung Dylan sehingga sulit untuk melepaskan romantisme dari kenyataan. Diketahui Dylan telah menghabiskan sebagian besar masa dewasanya menolak dicap sebagai suara generasinya.

Sebagai sutradara Martin Scorsese menyuguhkan wawancara kontemporer dari Dylan yang mengaku bahwa dia tidak begitu ingat apa yang mendorong Rolling Thunder atau apa ambisinya. Kemudian ia menampilkan sosok Dylan dari artis ke artis yang pernah bertemu Dylan.

4. Miss Americana (2020)

Sosok penyanyi wanita seperti Taylor Swift pun punya dokumenternya sendiri. Dokumenter ini diproduksi bersamaan ketika Swift baru mulai membuat album 2019-nya "Lover."

Film ini mampu membuat Swift mengungkapkan berbagai gejolak batinnya dan perjuangan yang dia sembunyikan dari publik. Sang sutradara mengusung konsep dengan memberikan wawancara, rekaman kamera, video rumahan, dan masih banyak lagi. Swift juga menyertakan suara voice over ketika menceritakan kisahnya melawan dysmorphia tubuh, gangguan makan, dan bahkan pengawasan yang dia hadapi di internet.

5. FYRE: The Greatest Party That Never Happened (2019)

Berbeda dengan dokumenter lainnya yang mengulas balik cerita sang musisi, dokumenter ini berhasil mengungkapkan bagaimana kegagalan perhelatan Festival Fyre yang dilaksanakan di di pulau Great Exuma di Bahama.

Pasalnya, festival ini sudah direncanakan jauh hari, sekaligus diiklankan oleh para influencer ternama Amerika sebagai liburan festival musik paling premium dan mewah. Namun pada perhelatannya semua tersebut hanya penipuan dari pihak penyelenggara. Film ini menggambarkan mulai dari aspek humor hingga ego yang membuat kelalaian manusia.

