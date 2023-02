Mengenang Cliff Burton Pemain Bass Metallica

TEMPO.CO, Jakarta - Clifford Lee Burton atau Cliff Burton pemain bass Metallica sejak tahun 1982 hingga 1986. Mengutip Fandom, Cliff Burton lahir di Castro Valley, California,pada 10 Februari 1962 . Semasa remaja Burton suka mendengar genre blues, klasik, country, jazz. Dia juga menyukai karya Wolfgang Amadeus Mozart.

Pada usia enam tahun, dia belajar memainkan piano. Ketika remaja, dia belajar bermain gitar bass dan mengambil kelas musik. Mengutip IMDb, Cliff Burton telah bermain di beberapa band sebelum bergabung di Metallica.

Mengenal Cliff Burton

Pada 1982, Burton bermain di Whiskey A-Go-Go di Los Angeles. Ketika itu dia bertemu dengan James Hetfield dan Lars Ulrich yang akan membentuk band heavy metal dan mencari pemain bassis untuk band tersebut.

Keduanya pergi ke Whiskey A-Go-Go saran dari Brian Slagel dari Metal Blade Records. Hetfield dan Ulrich sangat terkesan dengan permainan bass Burton. Mulanya Burton sempat enggan bergabung dengan Metallica. Burton mau bergabung jika band itu pindah bersedia pindah ke San Francisco.

Pada 1982, Burton bergabung dengan Metallica. Burton mengisi tiga album pertama Metallica, yakni Kill 'Em All, Ride The Lightning dan Master of Puppets. Ketiga album itu sukses, sekaligus membawa nama Burton dalam deretan musisi favorit.

Saat kesuksesan Metalica terus berkembang, peristiwa tragis menimpa. Pada 27 September 1986, Burton meninggal dalam kecelakaan bus di Kronoberg, daerah pedesaan Swedia. Saat itu, Metallica melakukan tur untuk album Master of Puppets.

Kematian Burton menjadi duka yang sangat mendalam dan kehilangannya besar tak hanya untuk Metallica dan para penggemar musik metal. Metallica memberikan penghormatan kepada Cliff dengan merilis video Cliff 'Em All (1987) dengan menggunakan beberapa riff dan puisi miliknya di lagu To Live Is To Die yang muncul di album 1988.

Posisi Burton digantikan oleh Jason Newsted bulan berikutnya. Burton juga secara anumerta dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame bersama Metallica pada 4 April 2009. Dia terpilih sebagai pemain bass terbesar kesembilan sepanjang masa dalam jajak pendapat pembaca daring yang diselenggarakan majalah Rolling Stone pada 2011.

