Debut Drama Sejarah, Ahn Eun Jin Ragu Ini Pilihan yang Tepat?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Ahn Eun Jin akan kembali menyapa penggemar dengan drama berlatar zaman kuno. Ahn Eun Jin melakukan beberapa persiapan sebelum akhirnya menyetujui untuk mengambil peran dalam drama terbaru bertajuk My Dearest.

Dalam drama berjudul My Dearest, Ahn Eun Jin akan memerankan krakter Yoo Gil Chae yang terlibat dalam kisah cinta dengan Lee Jang Hyun yang diperankan oleh Nam Goong Min.

"Saat saya membaca naskah, saya berpikir, 'Bagaimana bisa Anda tidak mencintai Gil Chae? Dia terlihat sebagai karakter yang mendapatkan banyak perhatian dari penulis. Jadi saya rasa penonton akan turut menyukai Gil Chae. Seperti saya (yang juga suka Gil Chae)," tuturnya.

Persiapan Ahn Eun Jin untuk Memerankan Karakter Yoo Gil Chae

Aktris kelahiran 1991 itu mengaku kerap merasa ragu untuk mengambil peran dalam drama sejarah atau sageuk. "Drama sejarah (sageuk) memiliki pendekatan yang cukup sulit. Hingga mendapatkan tawaran Yoo Gil Chae saya berpikir 'apakah ini selalu benar'?" tuturnya.

Untuk memerankan karakter Yoo Ghil Chae, Ahn Eun Jin mengakui dirinya harus mempersiapkan sejumlah hal, mulai dari mempelajari logat zaman dinasti Joseon hingga memasuki karakter. "Pertama, saya harus terbiasa dengan nada bicara dari drama sejarah. Jadi saya pikir saya butuh lebih banyak latihan dibandingkan naskah sebelumnya. Setelah itu, saya harus berlatih untuk mengikuti karakter," ujar aktris Hospital Playlist itu.

Setelah merasa terbiasa, kini Ahn Eun Jin akui sudah bisa lebih bebas dan nyaman berakting sebagai Yoo Gil Chae. "Pada awal masa syuting, saya dengan keras berusaha untuk beradaptasi, tapi sekarang saya pikir saya mulai bisa melakukan akting dengan lebih nyaman," tambahnya.

Aktris yang beradu akting dengan Lee Do Hyun dan Ra Mi Ran di drama The Good Bad Mother itu berharap karya terbarunya, My Dearest, dapat dicintai oleh publik. "Meskipun saya pun ada kekurangan sedikit pun dalam memahami hati Yoo Gil Chae, saya berpikir penonton akan mampu mengikutinya bersama," tambahnya.

