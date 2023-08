Profil Bae In Hyuk, Pemeran Utama Drakor The Story of Park's Marriage Contract

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Februari 2023, UU Company selaku agensi Bae In Hyuk mengungkapkan bahwa aktor mereka akan muncul di drama Korea atau drakor The Story of Park’s Marriage Contract. Drama Korea yang bergenre fantasi rom-com ini diadaptasi dari webtoon yang berjudul Park’s Contract Marriage Story.

Melansir Soompi, Bae In Hyuk dikabarkan akan menjadi pemeran utama bernama Kang Tae Ha. Selain itu, Bae juga akan beradu akting dengan Lee Se Young yang berperan sebagai Park Yeon Woo. Kabarnya, drama ini akan rilis perdana pada paruh kedua 2023.

Drakor The Story of Park’s Marriage Contract akan bercerita tentang Park Yeon Woo yang hidup di abad ke-19 saat Dinasti Joseon. Ia berhasil melintasi waktu selama 200 tahun hingga berakhir di Korea Selatan 2023. Saat berada di 2023, ia bertemu dengan Kang Tae Ha, lelaki yang mirip dengan suaminya di masa Joseon. Akhirnya, mereka berdua memilih untuk menikah di bawah kontrak yang telah disetujui.

Profil Bae In Hyuk

Bae In Hyuk adalah aktor dan model Korea Selatan yang lahir pada 4 April 1998, Jeonju. Ia adalah anak pertama dan memiliki seorang adik yang berjarak 4 tahun darinya. Ia dikenal memiliki kepribadian ENFP-T. Menurut para penggemarnya, ia memiliki kemiripan dengan Nam Joo Hyuk, Seo Kang Jun, dan Yoon Doojoon (HIGHLIGHT). Namun, Bae In Hyuk mengatakan bahwa ia senang ketika orang menganggapnya mirip dengan Yoon Doojoon.

Mengutip Kepoper, sejak kecil, Bae In Hyuk sudah memiliki mimpi untuk menjadi seorang aktor. Ketika ditanya orang sekitarnya tentang cita-cita, ia tidak segan untuk menjawab ingin menjadi aktor. Ia sangat suka ketika orang-orang memanggilnya dengan sebutan “aktor Bae In Hyuk”. Bae In Hyuk mengatakan bahwa drama favoritnya adalah One Spring Night. Sementara film kesukaannya adalah Man in Love.

Bae In Hyuk pertama kali debut sebagai aktor ketika mendapatkan peran dalam film Love Buzz sebagai Park Seung Jun pada 2019. Kemunculan pertamanya dalam dunia akting mampu membawanya mendapatkan dua web series di tahun 2020, yaitu Kiss Goblin dan XX. Bukan hanya itu, ia juga mendapatkan kesempatan untuk muncul di dalam drama Men Are Men dan Was It Love?, dan menjadi pemeran utama dalam The Spies Who Loved Me.

Penampilannya yang memukau dalam The Spies Who Loved Me membuatnya mendapatkan nominasi dalam kategori Aktor Pendatang Baru Terbaik di MBC Drama Awards 2020. Pada 2021, ia semakin mendapatkan perhatian masyarakat dunia ketika membintangi drama My Roommate is a Gumiho, Spring is Green, dan At a Distance.

Pada 2022, Bae In Hyuk mendapatkan tawaran sebagai pemeran utama dalam drakor Why Her?. Pada drama tersebut ia berperan sebagai Choi Yoon Sang dan beradu akting dengan Seo Hyun Jin dan Hwang In Yeop. Berkat aktingnya yang luar biasa, Bae berhasil memenangi kategori Aktor Pendatang Baru Terbaik di SBS Drama Awards 2022.

