Sinopsis Film Ditto dan Profil Singkat Pemainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ditto adalah salah satu judul yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para pecinta film Korea di Indonesia. Film yang pertama kali dirilis di bioskop Korea Selatan pada 22 November 2022 ini berhasil mencuri perhatian melalui trailer singkatnya.

Film Ditto diisi oleh deretan aktor ternama Korea Selatan, seperti Yeo Jin Goo, Kim Hye Yoon, Jo Ji Hyun, Na In Woo, hingga Bae In Hyuk. Selain itu, Ditto juga merupakan remake dari film Korea hits tahun 2000-an dengan judul serupa. Hal inilah yang kemudian menambah rasa penasaran para penggemar film Negeri Ginseng tersebut.

Lantas, bagaimana sebenarnya sinopsis film Ditto ini hingga menjadi film yang ditunggu-tunggu kehadirannya di Indonesia? Simak informasinya berikut ini.

Sinopsis Film Ditto

Film Ditto menceritakan tentang kisah cinta remaja dan persahabatan dua orang mahasiswa. Hal yang menarik dari cerita ini adalah kedua mahasiswa tersebut berada di periode waktu yang berbeda. Mereka tidak pernah bertemu dan hanya melakukan percakapan dengan menggunakan walkie-talkie.

Cerita dimulai ketika Kim Yong (Yeo Jin Goo) kembali ke kampusnya sebagai seorang mahasiswa setelah menyelesaikan wajib militer di tahun 1999. Dia adalah seorang mahasiswa senior jurusan teknik mesin di sebuah universitas yang pertama kali masuk kuliah pada 1995.

Kim Yong merupakan orang yang romantis, jujur, dan terbuka tentang perasaannya. Dia jatuh cinta kepada seorang perempuan cantik bernama Han Sol (Kim Hye Yoon) yang kemudian menjadi cinta pertama Yong.

Suatu hari, entah bagaimana caranya, Kim Yong secara kebetulan dapat berkomunikasi dengan seseorang dengan periode waktu berbeda di masa depan. Dia adalah Kim Mo Nee (Cho Yi Hyun), perempuan yang tinggal di tahun 2022. Kim Mo Nee adalah mahasiswi cantik yang masuk di Departemen Sosiologi tahun kedua.

Pada akhirnya, Kim Yong dan Kim Mo Nee menjalin komunikasi meski berasal dari periode waktu yang berbeda. Dengan bantuan alat walkie-talkie, mereka berusaha membantu kehidupan satu sama lain dan kisah mereka pun terungkap.

Selain Kim Yong, Kim Mo Nee dan Han Sol, film Ditto juga dilengkapi beberapa karakter lain, seperti Young Ji (Na In Woo) dan Eun Sung (Bae In Hyuk). Young Ji adalah teman pria yang dekat dengan Kim Mo Nee, sedangkan Eun Sung adalah sahabat Kim Yong dari kampus dan jurusan yang sama.

Profil Pemain Film Ditto

Film Ditto diisi oleh deretan bintang ternama, mulai dari Yeo Jin Goo, Co Hyi Hyun, hingga Bae In Hyuk. Berikut profil singkat para pemain film Ditto.

1. Yeo Jin Goo

Berperan sebagai Kim Yong di film Ditto, Yoo Jin Goo adalah aktor kelahiran 13 Agustus 1997 yang memulai debut aktingnya pada 2005 lalu. Namanya semakin populer setelah membintangi drama Korea berjudul Hotel Del Luna bersama IU.

2. Cho Yi Hyun

Cho Yi Hyun merupakan aktris pendatang baru kelahiran 8 Desember 1999. Namanya mulai melambung setelah membintangi drama Korea original Netflix, All of Us Are Dead. Dia pernah membintangi beberapa drama populer, seperti Hospital Playlist, School 2021, dan lainnya.

3. Kim Hye Yoon

Kim Hye Yoon berperan sebagai Han Sol, cinta pertama Kim Yong di film Ditto. Kim Hye Yoon adalah aktris kelahiran 10 November 1996 yang debut pertama kali dalam drama The Great Seer pada 2012 lalu.

4. Na In Woo

Na In Woo lahr pada 17 September 1994 dan memulai debut aktingnya pada 2015 dalam drama berjudul Shine or Go Crazy. Sepanjang kariernya, dia telah membintangi berbagai drama populer, seperti Mr. Queen, The Golden Spoon, dan lain-lain.

5. Bae In Hyuk

Profil pemain film Ditto yang terakhir adalah Bae In Hyuk. Dia lahir pada 4 April 1998 dan baru melangsungkan debutnya pada 2020 lalu. Meski begitu, dia telah membintangi banyak drama populer, seperti My Roommate Is A Gumiho, Why Her?, Under The Queen's Umbrella, dan lain-lain.

Itulah rangkuman informasi mengenai sinopsis film Ditto dan profil singkat para pemainnya. Film Ditto telah tayang di Indonesia dan dapat disaksikan secara legal di platform streaming, Viu. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

