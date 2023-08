Trailer Loki Season 2 Dirilis, Femonena Timeslipping dan Kembalinya Kang The Conqueror

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer Loki musim kedua dirilis pada 31 Juli 2023. Dalam tampilan pertama yang dirilis karakter Loki yang diperankan Tom Hiddleston mengalami kesalahan tak terduga, yang dijelaskan sebagai fenomena yang disebut "timeslipping".

Namun sayangnya masalah yang dihadapi Loki tidak mudah diselesaikan. "Saya telah ditarik melewati waktu antara masa lalu dan masa kini," kata Loki dalam klip tersebut. "Jika apa yang saya lihat itu benar, tidak ada yang berdiri di antara dunia ini dan kehancuran total."

Dan yang membuat Loki kecewa, dia memiliki masalah lain yang sama-sama menyusahkan untuk diselesaikan. Setelah menyebabkan kehancuran di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, karakter jahat Kang the Conqueror, yang diperankan Jonathan Majors, hadir kembali.

Loki diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe pada tahun 2011, tetapi butuh satu dekade bagi saudara laki-laki Thor yang jahat untuk mendapatkan proyek solonya sendiri, yang tayang di Disney+ pada 2021. Serial itu sukses besar dan musim keduanya akanakan tayang perdana pada 6 Oktober 2023.

Cerita dalam serial Loki mengikuti peristiwa yang terjadi di Avengers: Endgame 2019 setelah dewa jahat Norse mencuri Tesseract. Dalam serial tersebut, God of Mischief tertangkap karena kejahatannya, dan segera, menemukan dirinya dalam perjalanan waktu. Selain Tom Hiddleston, pemeran musim kedua termasuk Ke Huy Quan, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, dan Neil Ellice.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tom Hiddleston mengisyaratkan banyak kekacauan akan terjadi di musim kedua. "Di akhir Musim 1, ceritanya belum berakhir. Saya pikir itu sudah sangat jelas," katanya kepada Total Film pada bulan Agustus. "Loki hampir tidak stabil, dan bergejolak, bersemangat, dan semrawut seperti sebelumnya. Dan mungkin beberapa di antaranya perlu penyelesaian. Ada hal-hal yang harus dibongkar."

Syuting untuk Loki musim kedua dimulai pada 13 Juni 2022, di Pinewood Studios di Inggris Raya. Pada Juli 2022, para pemeran terlihat di Galangan Kapal Bersejarah Chatham di Kent, Inggris. Bulan berikutnya, foto-foto menunjukkan Tom Hiddleston syuting dengan Sophia Di Martino, yang memainkan versi alternatif dari Loki bernama Sylvie. Syuting musim kedua ini berakhir pada Oktober 2022.

PEOPLE | HOLLYWOOD LIFE

Pilihan editor: Mitologi Nordik: Begini Cerita Soal Tiga Anak Loki yang Mengerikan