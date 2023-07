Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harry Styles telah menyelesaikan rangkaian tur konsernya yang bertajuk Love on Tour. Tak hanya memecahkan rekor, konser yang berlagsung hampir tiga tahun itu juga menyumbangkan lebih dari US$ 6,5 juta untuk amal.

Penyanyi berusia 29 tahun itu menggalang dana dan menyumbangkannya kepada badan amal dan organisasi nirlaba di seluruh dunia. Termasuk Planned Parenthood, Save the Children, Black Minds, Choose Love, Sydney Zoo, dan Every Town for Gun Keselamatan, menurut Sony Music. Konser itu menjadi tur konser berpenghasilan kotor tertinggi keempat sepanjang masa.

Baca Juga: Harry Styles Kumpulkan Donasi Sebanyak Rp 98 juta Lewat Konser Love on Tour

Rangkaian konser Love on Tour itu dimulai pada September 2021 dan berlangsung selama hampir tiga tahun dengan 173 pertunjukan yang mengejutkan. Termasuk 20 malam terjual habis di Madison Square Garden Kota New York, 18 malam di Kia Forum Los Angeles, enam malam di Stadion Wembley London dan slot utama dua hari di Festival Musik dan Seni Coachella Valley 2022. Ada lebih dari 5 juta orang menghadiri pertunjukan di seluruh AS, Inggris, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Australia.

Love on Tour terakhir di Italia

Harry Styles menyelesaikan pertunjukan terakhir tur di Reggio Emilia, Italia, pada 22 Juli 2023. Dia mengungkapkan kebahagiannya melalui sebuah postingan di Instagram Story-nya pada 24 Juli.

Baca Juga: Cardi B Melempar Mikrofon Usai Disiram Minuman oleh Penonton Konsernya

"Love on Tour. Itu adalah pengalaman terbesar dalam hidup saya," tulisnya di samping foto dirinya membungkuk kepada penonton. "Terima kasih untuk band saya, semua kru yang membuat beberapa tahun terakhir begitu istimewa. Ini benar-benar menyenangkan."

Ungkapan terima kasih untuk penggemar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga berterima kasih kepada penggemar yang menonton konsernya. "Aku merasa sangat penuh dan bahagia, itu semua karena kamu. Kamu telah memberiku kenangan yang akan bertahan seumur hidup, lebih dari yang pernah aku impikan," ujarnya sembari mengingatkan agar saling menaga dan memperlakukan sesama dengan kebaikan.

Selain di Instagram Story-nya, mantan anggota One Direction itu juga membagikan video di feed-nya yang bercampur dengan klip di balik layar dirinya dalam tur dan video para penggemar yang menghadiri acaranya.

Di tengah tur konser, penyanyi "Watermelon Sugar" menikmati banyak pencapaian karir tertinggi lainnya. Salah satunya, di Grammy Awards 2023 pada bulan Februari, dia membawa pulang penghargaan yang didambakan untuk album terbaik tahun ini untuk Harry's House. Selain itu, single pertama dari Harry's House, "As It Was," menghabiskan 15 minggu di puncak tangga musik AS. Lagu pop yang menular itu juga mencapai No. 1 di 32 negara lainnya.

PEOPLE | VARIETY

Pilihan editor: Sutradara Ungkap Alasan Harry Styles Tolak Main Film Live Action The Little Mermaid