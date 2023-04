Sutradara Ungkap Alasan Harry Styles Tolak Main Film Live Action The Little Mermaid

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Harry Styles hampir berpetualang di bawah laut dalam film live action The Little Mermaid yang akan datang. Pelantun lagu As It Was ini memutuskan untuk menolak tawaran peran Pangeran Eric dalam film remake tersebut.

Sutradara Rob Marshall, mengungkapkan bahwa Harry tidak mengambil tawaran tersebut dengan alasan ingin mengejar jalur karier yang berbeda. "Kami bertemu dengannya, dia (Harry) menyenangkan, pria yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, dia benar-benar merasa ingin pergi dan membuat film yang akhirnya dia lakukan, yang sedikit lebih gelap," kata Rob dalam wawancara seperti yang dilaporkan Eonline, Selasa, 4 April 2023.



Harry Styles Lebih Pilih Main Film yang Tidak Berkaitan dengan Musik



Alih-alih menjadi seorang pangeran, Harry memilih untuk memerankan Jack dalam film thriller psikologis Don't Worry Darling dan Tom Burgess dalam sebuah drama romantis My Policeman, keduanya dirilis pada 2022.

Pemenang Grammy itu tidak memiliki peran yang berfokus pada bernyanyi di kedua film tersebut, yang menurut Rob adalah langkah yang disengaja.

"Untuk banyak musisi muda seperti Harry, mencoba untuk mengukir jalan karier dan tidak ingin dilihat sebagai penyanyi, tentu saja. Itulah mengapa dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang tidak dalam genre musik, untuk benar-benar mengembangkan dirinya," kata Rob.



Jonah Hauer-King Perankan Pangeran Eric



Pada akhirnya, aktor asal Inggris, Jonah Hauer-King dipilih untuk memerankan Pangeran Eric, yang akan beradu peran dengan Ariel (diperankan oleh Halle Bailey). "Saya sangat senang memiliki dua orang muda yang baru dalam film ini," kata Rob.

"Saya siap untuk semua orang akhirnya melihat film ini, karena akhirnya akan diluncurkan. Kami telah mengerjakan dan membicarakannya dalam waktu yang lama, namun sekarang kami akhirnya akan melihatnya dan saya sangat berterima kasih," kata Halle Bailey pada Kids' Choice Awards 2023 beberapa waktu lalu.

Film live action The Little Mermaid garapan Disney itu akan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 26 Mei 2023. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal tayang di Indonesia.

