Mengenal Lee Se Young, Aktris yang Dikabarkan Tampil di Things That Come After Love

TEMPO.CO, Jakarta -Pada pekan lalu, Lee Se Young dikabarkan akan muncul sebagai pemeran utama dalam drama Things that Come After Love. Berita menggembirakan itu disampaikan langsung oleh JTBC Entertainment News. Tidak sendirian, Lee Se Young akan beradu akting dengan aktor asal Jepang, yaitu Sakaguchi Kentaro.

Dilansir Soompi, agensi Lee Se Young, Prain TPC menyatakan bahwa drama tersebut adalah salah satu proyek yang telah diterima oleh artisnya. Namun, keterlibatannya dalam drama tersebut belum menemukan keputusan.

Things that Come After Love adalah drama Korea yang diadopsi berdasarkan novel karya dua penulis dari negara yang berbeda. Penulisnya adalah Gong Ji Yong yang berasal dari Korea Selatan dan Tsuji Hitonari yang berasal dari Jepang. Novel yang pertama kali diterbitkan pada 2005 ini bercerita tentang seorang perempuan asal Korea dan pria asal Jepang yang jatuh cinta.

Profil Lee Se Young

Lee Se Young adalah salah satu aktris ternama Korea Selatan yang lahir pada 20 Desember 1992 di Seoul. Lee Se Young terlahir di keluarga yang kaya serta memiliki koneksi di dunia hiburan. Ia pun memiliki akses yang mudah untuk memulai kariernya sebagai aktris sejak kecil.

Pada 1997, Lee Se Young memulai karier di dunia akting melalui penampilannya di serial SBS berjudul The Brother’s River. Sejak bermain dalam serial tersebut, Lee memiliki keyakinan dalam bakat aktingnya dan memiliki keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh. Di tahun berikutnya, ia mendapatkan peran keduanya di The Path of Great Dynasty. Ia berperan sebagai seorang putri.

Pada saat usia 12 tahun, Lee Se Young debut dalam film pertamanya yang berjudul Dance with Solitude. Akibat perannya yang luar biasa dalam film tersebut, Lee mendapatkan penghargaan kategori Aktris Muda Terbaik di Chunsa Film Art Awards.

Pada 2016, Lee Se Young mendapatkan puncak popularitas karena membintangi drama The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop sebagai Min Hyo Won. Lee berhasil mendapatkan penghargaan Baeksang Art Awards dalam kategori Aktris Pendatang Baru Terbaik dan Pasangan Terbaik dengan rekannya, Hyun Woo.

Setelah drama tersebut, Lee Se Young mulai mendapatkan tawaran drama sebagai pemeran utama, seperti Hit the Top, The Crowned Crown, Doctor John, How Are You Bread, dan Memorist.

Pada 2021, Lee Se Young kembali menjadi pemeran utama dalam drama roman sejarah, The Red Sleeve sebagai Sung Deok Im. Mengutip My Drama List, pada drama tersebut, ia beradu akting dengan Lee Jun Ho. Mereka berdua berhasil meraih penghargaan Pasangan Terbaik dalam MBC Drama Awards 2021.

