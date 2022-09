The Law Cafe Raih Rating Tinggi, Lee Seung Gi - Lee Se Young Ungkap Kesulitannya

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Law Cafe telah membuat permulaan yang bagus di episode pertama yang tayang pada Senin, 5 September 2022. Menurut Nielsen Korea, episode pertama The Law Cafe mendapatkan rating nasional rata-rata 7,1 persen.

Pencapaian tersebut cukup bagus dari rekor 5,7 persen yang dicapai oleh pemutaran perdana drama sebelumnya Café Minamdang. The Law Cafe memiliki total 16 episode yang akan tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.50 waktu Korea dan disutradarai oleh Lee Eun Jin, dengan pemeran utama Lee Seung Gi sebagai Kim Jeong Ho dan Lee Se Young sebagai Kim Yu Ri.

Drama ini diadaptasikan dari webtoon dengan judul Love According To Law. The Law Cafe adalah drama komedi romantis tentang Kim Jung Ho (Lee Seung Gi), seorang mantan jaksa jenius yang berubah menjadi pengangguran karena kasus skandal ayahnya yang korupsi, dan Kim Yu Ri (Lee Se Young), pengacara idealis yang menjadi penyewa baru di Gedung Milik Kim Jung Ho ketika dia membuka "kafe hukum".

Lee Seung Gi dan Lee Se Young membintangi The Law Cafe. Foto: Instagram/@kbsdrama.

Yu Ri tidak tahan dengan ketidakadilan karena sifatnya yang suka marah-marah dan akhirnya membuatnya keluar dari firma hukum lalu membuka kafe hukum sendiri. Kemudian dia mengetahui bahwa pemilik gedung dari kafe hukumnya tidak lain adalah teman lamanya, Jung Ho. Sejak saat itu, dimulailah hubungan yang berawal dari persahabatan menjadi cinta.

Lee Se Young mengalami kesulitan saat berperan sebagai seorang pengacara di drama The Law Cafe karena banyak menggunakan istilah hukum. "Saya biasa mengubah kata-kata bolak-balik, dan itu aneh dan ada kesulitan," kata Lee Se Young.

"Pada dasarnya, hukum Korea didasarkan pada hukum Jerman. Tampaknya ada beberapa bagian yang sulit ditafsirkan dalam bahasa Korea. Oleh karena itu, tampaknya ada beberapa area di mana sulit untuk menyelesaikan persyaratan hukum dengan jelas dan sederhana dalam bahasa Korea," kata Lee Seung Gi.

Sebelum membintangi The Law Cafe, Lee Se Young berhasil mencuri perhatian di drama kerajaan The Red Sleeve. Menurut Lee Se Young lebih sulit istilah hukum daripada drama sejarah ketika ditanya di antara keduanya. "Tampaknya istilah hukum dan istilah medis lebih sulit karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan dengan cara biasa," kata Lee Se Young. "Terminologi hukum sangat sulit. Itu beban karena itu hukum, jadi kalian tidak mungkin salah," kata Lee Seung Gi.

JESSYCA GAZELLA | SOOMPI | HERALD POP

