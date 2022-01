Lee Junho 2PM dan Lee Se Young akan Kumpul Lagi di Acara Spesial The Red Sleeve

TEMPO.CO, Jakarta - Kesuksesan drama Korea The Red Sleeve membuat MBC menghadirkan acara spesial untuk para penggemar. Acara spesial bertajuk Holding on to The Red Sleeve ini akan ditayangkan saat Malam Tahun Baru Imlek, Senin, 31 Januari 2022 pukul 23.10 waktu Korea atau pukul 21.10 WIB.

"MBC The Red Sleeve, yang menerima cinta yang besar tahun lalu, akan kembali ke televisi Tahun Baru Imlek ini dengan program spesial Holding on to The Red Sleeve,” kata seorang perwakilan dari MBC, dikutip dari Soompi pada Senin, 17 Januari 2022.

Episode terakhir The Red Sleeve tayang pada Sabtu, 1 Januari 2022 dengan rating tertinggi selama penayangan, yaitu 17,4 persen. The Red Sleeve terus mendominasi sebagai drama paling menarik selama delapan minggu berturut-turut di minggu terakhir penayangannya.

Acara Holding on to The Red Sleeve nantinya akan dihadiri oleh para pemain, antara lain, Lee Junho 2PM, Lee Se Young, Lee Deok Hwa, dan lainnya. Selama acara berlangsung, penonton akan menyaksikan berbagai klip di balik layar, blooper, dan adegan favorit. Para aktor juga akan menjawab berbagai pertanyaan dari penonton yang diterima melalui media sosial. Selain itu, para aktor akan menampilkan sisi baru dari chemistry mereka yang tidak ditampilkan dalam drama saat bermain game bersama.

Sejak dua hari lalu, MBC telah mengumumkan penyanyi Jang Yoon Jung dan suaminya, mantan penyiar Do Kyung Wan, serta Hwang Kwanghee, akan memandu acara Holding on to The Red Sleeve. Syuting acara Holding on to The Red Sleeve akan berlangsung pada Kamis, 20 Januari 2022.

The Red Sleeve mengisahkan kisah romansa antara Raja Jeongjo (Lee Junho atau Junho 2PM) yang jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Seong Deok Im (Lee Se Young) dan berusaha untuk menjadikannya selir. Selain kisah cinta romantis, drama ini juga menghadirkan dinamika kehidupan dalam kerajaan di era Dinasti Joseon.

The Red Sleeve diadaptasi dari serial novel karya Kang Mi Yang berjudul Otsomae Beulgeun Kkeuddong. Drama yang tayang mulai 12 November 2021 ini menghadirkan kisah romansa antara Raja Jeongjo (Lee Junho atau Junho 2PM) yang jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Seong Deok Im (Lee Se Young) dan berusaha untuk menjadikannya selir. Selain kisah cinta romantis, drama ini juga menghadirkan dinamika kehidupan dalam kerajaan di era Dinasti Joseon.

Baca juga: Curi Perhatian di Drama Korea The Red Sleeve, Ini Empat Fakta tentang Kang Hoon

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.