Peringkat 1 Drakor di Netflix, Ini Profil Park Gyu Young Pemain Utama Celebrity

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selepas drakor The Glory yang ramai diperbincangkan dengan akting memikat aktris Song Hye Kyo, baru-baru ini, para penonton setia drama korea kembali dihebohkan dengan serial drama yang baru dirilis pada 30 Juni 2023, Celebrity.

Sukses menempati urutan pertama dalam saluran yang menayangkannya, Netflix, drakor Celebrity berhasil membawa penonton turut merasakan perjalanan yang mendebarkan di dunia ketenaran seorang selebritas yang penuh teka-teki, di mana banyak hal tersembunyi dan berbagai risiko berbahaya harus dihadapi.

Dalam serial drama korea ini, para pemeran berbakat dipilih untuk memerankan berbagai karakter yang penuh emosional, salah satunya Park Gyu Young. Aktris ini berperan sebagai Seo A-ri sebagai pemeran utama perempuan yang menjadi terkenal bak selebriti setelah pekerjaannya menjual kosmetik. Simak profil Park Gyu Young berikut ini.

Profil Park Gyu Young

Dilansir dari netflix.com, Park Gyu Young lahir di Busan pada 27 September 1993. Park Gyu Young memulai perjalanannya menjadi seorang aktris setelah dibawa oleh JYP Entertainment pada tahun 2015. Agensi ini memperhatikannya melalui sampul majalah perguruan tinggi dan mengakui potensinya. Momen penting ini membawanya untuk mengejar karir di dunia akting.

Gyu Young memulai debutnya pada tahun 2016, Park Gyu Young muncul dalam video musik Jo Kwonuntuk lagu Crosswalk. Hal ini dianggap sebagai tanda untuk perjalanan karir pertamanya ke dunia hiburan. Meskipun begitu, pendidikan Park Gyu Young juga dinilai mendukung karirnya saat ini. Gyu Young menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Bahasa Asing Busan.

Setelah lulus dari sekolah menengah, Gyu Young kemudian mendaftar di Departemen Busana dan Lingkungan di Universitas Yonsei. Pada 2020, ia berhasil lulus dari Universitas Yonsei. Hal tersebut tentu saja menunjukkan kepedulian dan pentingnya pendidikan dalam kehidupannya.

Perjalanan karir Park Gyu Young

Saat ini, Park Gyu Young tengah naik daun menjadi pemeran utama dalam serial drama “Celebrity”. Park Gyu Young bermain peran sebagai Seo A-ri, seorang wanita muda pekerja keras yang ingin tahu tentang kehidupan para influencer. Celebrity menjadi serial drama korea dari Netflix original keduanya, setelah drama horor pada 2020 berjudul Sweet Home. Gyu Young juga baru-baru ini dicasting untuk season kedua Squid Game.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Aktris satu ini telah dikenal sejak aktingnya yang memukai dalam serial “It’s Okay to Not Be Okay”. Bergabung dengan para pemeran K-drama populer It's Okay to Not Be Okay bersama Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji di tahun 2020 ternyata menjadi salah satu terobosan terbesarnya di industri hiburan. Perannya sebagai Nam Joo Ri, seorang perawat yang ramah, meninggalkan kesan mendalam bagi pemirsa dan semakin menjadikannya sebagai aktris yang berbakat untuk ditonton.

Selain It's Okay to Not Be Okay, Park Gyu Young telah memamerkan kehebatan aktingnya dalam drama terkenal lainnya. Dia memberikan penampilan yang mengesankan di Sweet Home (2020) dan memikat penonton dengan perannya di Dali and Cocky Prince (2021), di mana Gyu Young memenangi Penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik dan Penghargaan Pasangan Terbaik (bersama Kim Min Jae ) di KBS 2021 Penghargaan Drama.

Debutnya di dunia akting juga merambah ke perannya dalam video musik. Selain dalam video Jo Kwon pada lagu Crosswalk, Gyu Young juga memainkan peran dalam video musik Kwak Jin Eon pada lagu Remains, kemudian milik Day6 dalam lagu I Like You, dan Lee Seung Gi bagian lagu I Will. Gyu Young juga tampil pada video musik Yesung dalam lagu Beautiful Night dan Urban Zakapa pada lagu yang berjudul You're the Reason dan As I Wished. Penampilannya dalam video musik ini menunjukkan bahwa Gyu Young multitalenta dan mampu untuk menghidupkan cerita melalui berbagai media.

Sepak Terjang Park Gyu Young di Dunia Entertainment

Pada Agustus 2019, Park Gyu Young mengambil langkah signifikan dalam karirnya dengan meninggalkan JYP Entertainment dan bergabung dengan Saram Entertainment. Transisi ini memungkinkannya untuk lebih mengeksplorasi potensinya sebagai aktris dan mencari peluang baru.

Terlepas dari kemampuan aktingnya, Park Gyu Young juga sangat menyukai balet. Dia memiliki latar belakang balet yang kuat dan terus memupuk kecintaannya pada bentuk seni ini melalui latihan baler yang diikutinya. Bakatnya pada balet dinilai dapat meningkatkan keanggunan dan ketenangannya saat melakukan akting.

Park Gyu Young juga berbagi tentang kehidupan dan kariernya dengan para penggemar melalui akun Instagram pribadinya. Para penggemar dapat menikmatinya lewat akun @lavieenbluu untuk menilik sepak terjang karir Gyu Young dalam drakor, momen di balik layar, hingga melihat lebih dekat pada kehidupan kesehariannya.

Pilihan Editor: Daftar Drakor Dibintangi Park Gyu Young, Artis Korea yang Sedang Naik Daun