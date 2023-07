Smugglers Jadi Film Korea Tercepat Kedua Tahun Ini yang Tembus 1 Juta Penonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Smugglers resmi melampaui 1 juta penonton bioskop hanya dalam waktu kurang dari empat hari. Itu menjadikannya sebagai film Korea tercepat kedua yang tembus 1 juta penonton pada 2023 setelah The Roundup: No Way Out atau The Outlaws 3.

Menurut Dewan Film Korea, Smugglers berhasil mencapai 1 juta penonton pada Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 11.40 waktu Korea Selatan. Smugglers tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu, 26 Juli 2023.



Smugglers merupakan film action crime berlatar tahun 1970-an di sebuah desa kecil yang damai di tepi laut. Smugglers menceritakan kisah penyelam laut dalam yang tiba-tiba terlibat dalam skema penyelundupan berisiko tinggi.

Film ini disutradarai oleh Ryu Seung Wan, sutradara di balik film hit Escape from Mogadishu, The Battleship Island, Veteran, The Berlin File, The Unjust, dan lainnya.



Film Smugglers dibintangi oleh Kim Hye Soo, Yum Jung Ah, Jo In Sung, Park Jung Min, Go Min Si, Kim Jong Soo, dan banyak lagi. Kim Hye Soo memerankan Jo Chun Ja, seorang penyelam laut dalam yang bergabung dengan jaringan penyelundupan.

Yum Jung Ah, yang berperan sebagai Eom Jin Suk, sahabat Chun Ja, memancarkan karisma sebagai pemimpin penyelam laut dalam yang serius namun setia. Jo In Sung membawa sisi kewirausahaan dan temperamennya yang ganas ke peran Sersan Kwon, gembong penyelundupan nasional.

Park Jung Min berperan sebagai Jang Do Ri, yang termuda di antara penyelam laut dalam. Dia berubah dari yang termuda naif menjadi penyelundup. Kim Jong Soo berperan sebagai Lee Jang Chun, petugas bea cukai yang menangkap penyelundup. Go Min Si berubah menjadi Nyonya Go Ok Bun yang menjalankan kedai kopi.

SOOMPI

