TEMPO.CO, Jakarta - Film Oppenheimer yang tayang sejak 19 Juli 2023 tengah hangat diperbincangkan publik. Disutradarai oleh Christopher Nolan, Oppenheimer membutuhkan dana produksi sebesar 100 juta dollar atau sekitar Rp 1,4 triliun. Film berdurasi tiga jam ini berhasil meraih pendapatan box office sebesar US$33,08 juta atau setara dengan Rp 497,9 miliar saat pembukaan hari pertama di Amerika Serikat.

Oppenheimer mendapatkan review terbaik hingga mencapai 94% dari Rotten Tomatoes. Sebab, film ini menceritakan perjalanan Julius Robert Oppenheimer atau Bapak Bom Atom dalam melakukan proyek Manhattan pada Perang Dunia II yang ternyata menjadi sebuah prototipe untuk menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki hingga menewaskan ratusan ribu orang dan seluruh wilayah hancur berantakan.

Diangkat dari kisah nyata yang diadaptasi dari buku berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, memang sangat menarik. Sebab, penonton akan diajak membuat bom atom, merasa sangat antusias, hingga ikut merasa menyesal atas bom atom yang diciptakannya sendiri berubah menjadi bencana dan menewaskan banyak orang tidak bersalah. Setelah menonton film Oppenheimer, mari simak 13 kutipan Robert Oppenheimer yang populer dan sarat akan makna berikut ini.

The optimist thinks this is the best of all possible worlds. The pessimist fears it is true. (Si optimis selalu berpikir bahwa ini adalah yang terbaik dari semua dunia yang ada. Sementara, Si pesimis selalu merasa takut jika itu benar). There are no secrets about the world of nature. There are secrets about the thoughts and intentions of men. (Tidak ada rahasia tentang alam semesta, namun selalu ada rahasia tentang pikiran dan niat manusia). No man should escape our universities without knowing how little he knows. (Tidak seorangpun boleh keluar dari universitas, tanpa mengetahui betapa sedikit yang ternyata dia ketahui) Genius sees the answer before the question. (Orang jenius melihat jawabannya sebelum pertanyaannya). Any man whose errors take ten years to correct is quite a man. (Setiap orang yang memiliki kesalahan dan membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk memperbaikinya adalah orang yang cukup hebat). The people of this world must unite or they will perish. (Orang-orang di dunia ini harus bersatu atau mereka akan binasa). We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried. Most people were silent. (Kami tahu dunia tidak akan sama lagi. Beberapa orang tertawa, beberapa orang menangis, sementara sisanya hanya diam). We know too much for one man to know too much. (Kita tahu terlalu banyak, untuk diketahui oleh satu orang). The best way to send information is to wrap it up in a person. (Cara terbaik untuk mengirim informasi adalah, dengan membungkusnya dalam diri seseorang). We do not believe any group of men adequate enough or wise enough to operate without scrutiny or without criticism. (Kami tidak percaya ada sekelompok orang yang cukup memadai atau cukup bijaksana untuk beroperasi, tanpa pengawasan atau tanpa kritik). We may be likened to two scorpions in a bottle, each capable of killing the other, but only at the risk of his own life. (Kita dapat diibaratkan sebagai dua kalajengking dalam sebuah botol, masing-masing mampu membunuh yang lain, namun hanya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri). Science is not everything, but science is very beautiful. (Ilmu pengetahuan bukanlah segalanya, tetapi ilmu pengetahuan sangat indah). Sometimes the answer to fear does not lie in trying to explain away the causes, sometimes the answer lies in courage. (Terkadang jawaban atas rasa takut tidak terletak pada usaha untuk menjelaskan penyebabnya, karena jawabannya hanya terletak pada keberanian).

Itulah 13 kutipan Robert Oppenheimer yang populer dan penuh makna agar bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahwa setiap perjalanan dan keputusan selalu memiliki konsekuensinya masing-masing.

NUR QOMARIYAH

