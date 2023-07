10 Drama Korea Rating Tertinggi Sepanjang Tahun 2023, Genre Lebih Beragam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Waktu senggang memang paling cocok digunakan untuk menonton berbagai drama populer yang memiliki rating tinggi. Drama yang dinantikan penonton bukan hanya karena diperankan oleh bintang populer saja, sebab kisah dan alur dramanya sangat menarik untuk diikuti.

Drama bergenre school of life, horor, romantis, komedi, hingga family memang selalu ada di hati banyak orang. Pecinta drama Korea tidak boleh ketinggalan untuk menyaksikannya. Sebab itu, mari ketahui 10 drama Korea yang mendapat rating tertinggi sepanjang tahun 2023 berikut ini.

1. King The Land

Baca Juga: 5 Drama Korea Tentang Kecanggihan Teknologi dan Programming Digital

Drama Korea terbaru King The Land saat ini telah tayang di jTBC, Netflix, TVING dengan 16 episode yang berhasil mendapatkan rating 8.5/10 dari Mydramalist. King The Land diperankan oleh Lee Jun Ho, Im Yoon Ah, dan Go Won Hee.

Kisahkan perbedaan strata sosial antara si kaya dan si miskin, King The Land menceritakan pria konglomerat sekaligus pemilik King Group bernama Gu Won, Sosok pria sempurna yang tidak mahir dalam menangani masalah percintaan dan membuatnya terjebak dalam konflik keluarga yang rumit untuk memperebutkan warisan King Group.

Yoona SNSD dan Lee Junho 2PM dalam drama King the Land/Foto: Dok. Netflix

2. Bitch x Rich

Bergenre school of life, drama Bitch x Rich yang dibintangi Lee Eun Saem, Kim Yeri, Lee Jong Hyuk, dan Yoo Jung Hoo berhasil meraih rating 7.5/10 di Mydramalist yang berjumlah 10 episode dan tayang di Netflix dan iQIYI. Perbedaan kasta antara orang miskin dan kaya sangat diperlihatkan dalam drama ini.

Bitch x Rich mengisahkan Kim Yeri sebagai Baek Je Na yakni anak konglomerat Hanmyung Group yang menjadi sosok paling disegani di sekolah SMA Internasional Cheongdam. Kemudian bertemu dengan Kim Hye In yang akan membuat sekolah menjadi ricuh atas kasus bunuh diri salah seorang siswa SMA Internasional Cheongdam.

3. The Good Bad Mother

Keluarga adalah segalanya bagi semua orang, begitupun dengan drama Korea The Good Bad Mother yang tayang di jTBC, Netflix, TVING dengan total 14 episode. Drama yang dibintangi oleh Ra Mi Ran, Lee Do Hyun, Ahn Eun Jin, dan Yoo In Soo ini berhasil meraih rating sebesar 8.9/10 di Mydramalist.

The Good Bad Mother mengisahkan seorang ibu tunggal bernama Ra Mi Ran dan putranya Kang Ho untuk menjadi jaksa yang hebat dan terkenal. Namun, setelah menggapai mimpinya, sosok Kang Ho berubah menjadi dingin dan membuatnya mengalami kecelakaan hingga hilang ingatan dan kembali seperti anak kecil berusia 7 tahun.

4. Bora! Deborah

Kisah romansa memang tidak akan pernah bisa selesai dengan mudah, begitupun yang diceritakan Deborah dalam drama bertajuk Bora! Deborah. Drama yang berhasil meraih rating sebesar 8.1/10 di Mydramalist ini diperankan oleh Hyun Min Yoo, Yoo In Na, Koo Jun Hoe, Joo Sang Wook, dan Sojin.

Bora! Deborah menceritakan sosok Yeon Bo Ra atau Deborah yakni penulis novel romantis yang memberikan tips akan cinta dan motivasi kepada seluruh pengikutnya di media sosial. Namun ternyata, kehidupan nyata Debora berbanding terbalik dengan cerita yang dibagikannya.

5. Doctor Cha

Doctor Cha. Foto: MyDramaList.

Perselingkuhan dan komedi dipersatukan dalam drama bertajuk Doctor Cha dengan total 16 episode. Drama yang diperankan oleh Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul, Myung Se Bin, Min Woo Hyuk, dan Song Ji Ho, berhasil meraih rating sebesar 8.1/10 di mydramalist dan 8.54% di JTBC.

Doctor Cha adalah drama yang mengisahkan hubungan rumah tangga Cha Jung Sook dengan Seo In Ho yakni sosok pacar masa lalu suaminya. Keputusan untuk memperjuangkan mimpinya kembali agar bisa menjadi dokter membuat Cha Jung Seok begitu berat karena diterpa berbagai masalah yang rumit.

6. Alchemy of Souls 2: Light and Shadow

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Drama paling populer di Korea Selatan pada awal tahun ini adalah Alchemy of Souls 2: Light and Shadow yang berhasil meraih rating 9,7% di tvN dan 9.0/10 di Mydramalist. Alchemy of Souls 2: Light and Shadow diperankan oleh Lee Jae Wook dan Goo Yoon Jung.

Kisahkan balas dendam dan misteri, Alchemy of Souls 2 akan mengungkap masa lalu Naksu sebelum bertemu dengan Mu Deok dan melakukan pemindahan jiwa. Hingga, 3 tahun kemudian, Jang Uk bertugas menjadi pemburu pemindah Jiwa dengan membawa batu es untuk melahirkan jiwa kembali.

7. Dr. Romantic 3

Drama medis season ketiga yang tidak akan pernah sepi peminat ini berjudul Dr. Romantic 3. Rilis pada 28 April 2023 membuat Dr. Romantic 3 berhasil meraih rating sebesar 9/10 di Mydramalist dan dibintangi oleh bintang populer seperti Han Suk Kyu, Ahn Hyo Seop, Lee Sung Kyung, Jin Kyung, dan Lim Won Hee.

Bergenre medis yang super relate, apalagi dengan kisah romansa yang tipis-tipis. Dr. Romantic 3 menceritakan tenaga medis di RS Doldam. Seo Woo Jin dan Cha Eun Jae menjadi sorotan utama dan Kim Sabu akan menyelamatkan semua orang melalui kepiawaiannya hingga berhasil memperbaiki reputasi Rumah Sakit Doldam.

8. Tale Of The Nine Tailed 1938

Fantasi dan melodrama juga digemari oleh banyak orang, sebab Tale Of The Nine Tailed 1938 berhasil meraih rating sebesar 8.9/10 di mydramalist. Drama berjumlah 12 episode ini ditayangkan di Viu dan diperankan oleh bintang populer seperti Lee Dong Wook, Kim Bum, Kim Seo Yeon, dan Kim Seung Hwa.

Lee Dong Wook berperan sebagai Lee Yeon yakni rubah berekor sembilan yang menjelajahi waktu dan kembali ke tahun 1938. Time travel tersebut, membuat Lee Yeon kembali bertemu dengan Ryu Hong Ju yakni roh penjaga di bagian barat yang menjadi pemilik restoran di Gyeongseong.

Tale of the Nine Tailed 1938. Dok. Prime Video

9. Red Balloon

Red Balloon merupakan drama perselingkuhan yang sangat populer karena berhasil mendapatkan rating sebesar 7,7% di TV Chosum dan 7.4/10 di Mydramalist. Drama yang tayang sejak 17 Desember 2022 hingga 26 Februari 2023 diperankan oleh Seo Ji Hye, Lee Sang Woo, Hong Soo Hyun, hingga Jung Yoo Min.

Perselingkuhan rumit disajikan dalam drama 20 episode yang menceritakan berbagai perselingkuhan, kasus-kasus, hingga cara menyelesaikan masalah dengan bijak. Perpecahan rumah tangga dapat terjadi kapan saja, maka pastikan untuk dapat mengatasinya dengan baik agar tidak menimbulkan penyesalan di masa depan.

10. The Glory 2

Kisahkan balas dendam yang begitu menarik memang hanya ada di drama Korea The Glory. Season kedua The Glory yang tayang di Netflix pada 10 Maret 2023 berhasil mendapatkan rating sebesar 9.0/10 di Mydramalist dan mendominasi peringkat utama Netflix.

Dibintangi oleh Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Jum Hye Ran, Park Sung Hoon, Jung Soon Il, Kim Hieora, Cha Joo Young, dan Kim Gun Woo. Season kedua akan memperlihatkan rencana dan aksi balas dendam Moon Dong Eun kepada teman-teman yang telah menghancurkan hidupnya saat masa sekolah.

Pilihan Editor: Mengenal Lee Da Yeon dan Yoo Jung Hoo Aktor Muda di Drama Korea Durian's Affair