Vanessa Khong Aktif Kembali di Medsos, Dulu Terimbas Sang Pacar, Indra Kenz

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram, Vanessa Khong sejak bulan ini kembali aktif bermain di media sosial. Masa setahun beristirahat setelah terimbas kasus penipuan illegal trading Binomo dari sang kekasih, Indra Kusuma alias Indra Kenz membuatnya siap aktif kembali melakukan endorse di media sosial. Tak jelas apakah selama setahun itu ia benar-benar mendekam di balik jeruji bersama ayahnya, yang juga terimbas kasus kejahatan Indra Kenz atau hanya beristirahat di media sosial.

Vanessa Khong Kembali Aktif di Media Sosial

Kemunculan kembali Vanessa Khong bermain di media sosial itu ditandai dengan membuat unggahan video peralatan kosmetika. Ia menyapa pengikutnya pada unggahan 8 Juli 2023 itu. "Heyy! It's been a long time (sudah lama)," tulisnya.

Unggahan ini memicu pertanyaan netizen. "Eee si Mbanya muncul lagi...kemana aja si Mbak...Kita pada kangen tauuukkk???" tulis @irm***. "Pengalaman berurusan dengan hukum akan membuat seseorang jadi lebih sederhana. (Saya pernah juga berurusan), ya udahlah sekarang yang penting bisa makan enak, tidur enak, olahraga," tulis @rub****.

Vanessa Khong terjerat kasus hukum imbas dari perbuatan kekasihnya, Indra Kenz, yang divonis hukuman 10 tahun penjara dan asetnya dirampas negara. Indra dihukum karena kasus penipuan Binomo dam pencucian uang yang menggunakan aplikasi Binomo dengan total kerugian Rp 25 miliar. Pria asal Medan ini dikenakan Pasal 28 dan 45 huruf a UU ITE serta pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Vanessa Khong. Foto: Instagram.

Kasus Indra Kenz Seret Vanessa Khong dan Ayahnya

Kasus Indra Kenz ini turut menyeret Vanessa Khong dan ayahnya, Rudiyanto Pei, yang didakwa terlibat dalam pencucian uang. Rudiyanto divonis 4 tahun penjara tapi akhirnya dibebaskan di Pengadilan Tinggi. Adapun Vanessa tidak jelas kasusnya, apakah turut merasakan penjara atau seperti ayahnya sempat ditahan dan kemudian dibebaskan.

Vanessa juga membuat unggahan foto duduk di kursi. Keterangan foto itu seperti ditujukan kepada dirinya sendiri agar tak perlu risau. "You're going to be alright (kamu akan baik-baik saja)," tulisnya.

Unggahan terbaru dilakukannya empat jam lalu. Unggahan foto ini mengenakan baju ala Barbie yang saat ini hits menyusul pemutaran film Barbie. "Watch out...there's a new Barbie doll in town ( Awas! Ada Barbie di kota)," tulisnya.

