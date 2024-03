Menjelang Tampil di Oscar 2024, Ryan Gosling Bersemangat Latihan Nyanyi Lagu I'm Just Ken

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Semangat yang dibawa pemeran Ken dalam film Barbie, Ryan Gosling, ketika melakukan latihan tampil di panggung Oscar mendapat perhatian publik. Ryan Gosling terlihat profesional dan penuh ‘Kenergi’ (atau energi Ken) sepanjang latihan menyanyikan lagu “I’m Just Ken” pada Jumat, 8 Maret 2024.

"Ryan sangat bersemangat, dan dia benar-benar profesional," ucap seorang narasumber mengenai proses latihan atau rehearsal yang dilakukan sebagai persiapan untuk panggung Oscar 2024 esok hari, dilansir dari People. Selain itu, Ryan juga banyak bercanda dalam proses penguasaan panggung. Hal itu tentu saja membantu atmosfer latihan terasa lebih santai dan menyenangkan.

Meskipun tidak banyak bocoran yang bisa diberikan seputar penampilan aktor asal Kanada itu, nantinya akan ada banyak penari yang ikut meramaikan. Selama rehearsal, Ryan yang datang dengan pakaian kasualnya sama sekali tidak terlihat gugup. "Ryan santai, semangatnya tinggi, dan semua orang bersenang-senang," kata sumber tersebut.

Nama Ryan Gosling sendiri masuk ke dalam nominasi penghargaan Aktor Pendukung Terbaik untuk perannya sebagai Ken. Sampai hari ini, para pemain dan kru film Barbie telah dinominasikan pada total 12 Academy Awards atas kerja keras mereka, termasuk penulis lagu Mark Ronson dan Andrew Wyatt yang dinominasikan pada penghargaan Lagu Asli Terbaik untuk “I'm Just Ken”.

Daftar Lagu yang akan Ditampilkan di Panggung Oscar 2024

Selain penampilan Ryan Gosling dalam “I’m Just Ken”, berikut beberapa lagu yang juga akan ditampilkan di atas panggung Oscar ke-96 yang akan dilaksanakan kurang dari 24 jam lagi.

Becky G akan menampilkan "The Fire Inside" dari Flamin' Hot (musik dan lirik oleh Diane Warren), “It Never Went Away" dari American Symphony akan dibawakan oleh Jon Batiste (musik dan lirik oleh Jon Batiste dan Dan Wilson), "Wahzhazhe (A Song For My People)" dari Killers of the Flower Moon yang akan dibawakan oleh Scott George and the Osage Singers (musik dan lirik oleh Scott George), dan lagu fenomenal "What Was I Made For?" dari Barbie yang akan dibawakan oleh Billie Eilish dan saudaranya, Finneas O’Connell (musik dan lirik oleh Billie Eilish dan Finneas O’Connell).

Sejumlah Artis yang Hadir Latihan untuk Oscar 2024

Beberapa artis yang juga terlihat di panggung rehearsal adalah Zendaya dan Lupita Nyong’o yang naik ke atas panggung dan latihan menerima piala. Daftar pemenang untuk malam penghargaan Oscar tentu saja belum diumumkan, rehearsal dilakukan untuk kepentingan perkara teknis saja. “Dan pernghargaan Oscar diberikan kepada…” disambung dengan, “hanya untuk latihan ini.”

Dilansir dari Access, Steven Spielberg juga menghadiri rehearsal dan naik ke atas panggung untuk latihan membacakan penghargaan. Setelahnya, ia juga sempat mengabadikan beberapa foto lanskap ruangan. Di sisi lain, Kate McKinnon dan America Ferrera hadir dengan mengenakan stiletto mereka.

Di luar ruangan, Cynthia Erivo juga hadir untuk membagikan sedikit mengenai film Anatomy of a Fall dan Oppenheimer. Catherine O’Hara dan Michael Keaton juga terlihat bertemu kembali dalam reuni pemeran Beetlejuice. Keduanya larut dalam obrolan yang menyenangkan. Di samping itu, Billie Eilish, Nicolas Cage, dan Bad Bunny hadir dalam wujud kertas yang ditempelkan pada kursi-kursi yang nantinya akan mereka duduki sepanjang acara Oscar 2024.

