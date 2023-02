Perjalanan NewJeans, Debut Pertama hingga Ketenaran Sebagai Grup Baru

TEMPO.CO, Jakarta - NewJeans grup Korea Selatan yang dibentuk ADOR, anak perusahaan HYBE Corporation. Grup itu beranggota Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein. Pada 22 Juli 2022, NewJeans merilis single debut berjudul Attention.

Nama NewJeans memiliki dua arti. Pertama, soal gagasan jeans bagian dari fesyen abadi yang dianggap sama seperti musik populer sehari-hari. Seperti jeans yang tak pernah usang. Kedua, nama NewJeans juga permainan kata dari frasa new genes atau generasi baru musik pop, sebagaimana dikutip Allkpop. Anggota NewJeans salah satunya berasal dari Vietnam, Hanni.

Profil NewJeans

Pembentukan grup ini dimulai audisi global pada September dan Oktober 2019. Casting sejak awal 2020. Grup ini awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada 2021 sebagai proyek kolaborasi antara Big Hit Entertainment dan Source Music, tapi mengalami penundaan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pada akhir 2021, proyek dipindahkan ke label independen ADOR milik HYBE Corporation yang baru didirikan, setelah Min Hin Je ditunjuk sebagai CEO label tersebut, dikutip dari New Musical Express atau NME. Putaran kedua audisi global masih berlanjut yang diadakan antara Desember 2021 hingga Januari 2022.

Pada Maret 2022, susunan grup NewJeans diselesaikan dan mulai mempersiapkan debutnya. Sebelum debut dengan NewJeans, beberapa anggota grup sudah aktif di industri hiburan.

Mengutip Naver, pada 1 Juli 2022, ADOR memberi bocoran tentang peluncuran grup baru itu mengunggah tiga video animasi dari angka 22, 7, dan 22 di akun media sosial. Spekulasi yang dimaksud 22 Juli 2022. Menurut Billboard, langkah tersebut berisiko tapi menyegarkan. Tak lama dari rilis tersebut, debut EP mereka yang berisi empat lagu juga diumumkan. Pemesanan EP melampaui 444.000 eksemplar dalam waktu tiga hari.

Pada 1 Agustus 2022, debut EP grup itu diirilis secara digital. NewJeans memasukkan empat lagunya, yaitu Attention, Hype Boy, Cookie, dan Hurt. Grup ini membuat debut siaran mereka di M Countdown Mnet pada 4 Agustus 2022. Walaupun grup baru, NewJeans sudah berhasil memenangi Best New Artist di Melon Music Awards 2022. Tak hanya itu, New Jeans juga mendapat kategori Digital Song Bosang dalam Golden Disc Awards 2023 melalui lagu Attention, sebagaimana dikutip dari GoldenDisc.

Kini, lagu NewJeans yang sedang hit di media sosial adalah Ditto. Lagu tersebut dirilis pada 19 Desember 2022, sebagai single pertama dari albumnya, OMG. Lagu ini menjadi entri pertama NewJeans di Billboard Hot 100 yang berhasil menduduki posisi 85 dan UK Singles Chart dengan posisi 95, seperti dilansir Korea Herald. Album single mereka, OMG dirilis pada 2 Januari 2023 dan berhasil memuncak di nomor satu Circle Album Chart Korea Selatan, sebagaimana tercantum dalam circlechart.kr.

