Sofia Vergara, Beralih Minat dari Dokter Gigi menjadi Aktris

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas Sofia Vergara dan Joe Manganiello telah berkeputusan untuk bercerai dan akan menjalani fase baru dalam hidup mereka masing-masing, seperti dikabarkan PageSix.

Tentang Sofia Vergara

Sofia Vergara merupakan aktris dan model yang lahir di Kolombia pada 10 Juli 1972. Sofia Vergara memulai karier di dunia hiburan sebagai model. Mengutip Britannica, seorang fotografer menemukan bakat model Vergara saat masih berusia 17 tahun.

Tawaran dari fotografer itu membuat Vergara memutuskan tak melanjutkan dia mengejar impian menjadi dokter gigi dan beralih menekuni model untuk selanjutnya menjadi aktris.

Setelah menjadi model dan pembawa acara, Vergara melakukan debut di layar lebar dalam film Big Trouble (2002). Setelah itu, dia kembali membintangi Chasing Papi (2003), Meet the Browns (2008) dan Madea Goes to Jail (2009).

Mengutip Biography, nama Sofia Vergara memuncaki popularitas ketika dia berperan sebagai Gloria Delgado-Pritchett dalam komedi situasi atau sitkom Modern Family pada 2009. Sitkom ini mendapat penghargaan lima piala Emmy Awards sebagai outstanding comedy series. Vergara juga masuk dalam nominasi Emmy sebagai outstanding supporting actress in a comedy dari tahun 2010 sampai 2013. Setelah 11 musim, sitkom tersebut tamat pada 2020.

Setelah terkenal dari sitkom itu, nama Sofia Vergara kembali muncul dalam film-film yang cukup populer. Adapun beberapa film, yaitu The Smurfs (2011), Machete Kills (2013), Fading Gigolo (2013), dan Chef (2014). Dia juga menjadi juri dalam acara America’s Got Talent.

