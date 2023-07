Profil Dylan Sprouse, Dulu Aktor Cilik Pemeran Big Daddy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Dylan Sprouse menikah dengan model Barbara Palvin pada Sabtu, 15 Juli 2023. Dylan Sprouse dan Barbara Palvin menikah setelah satu bulan mengumumkan pertunangan. Pernikahan diadakan di Hungaria, tempat kelahiran Barbara Palvin.

Mengenal Dylan Sprouse

Mengutip The Famous People, Dylan Sprouse aktor Amerika yang terkenal karena tampil dalam film komedi Big Daddy. Aktor yang lahir pada 4 Agustus 1992 itu berperan sebagai Julian yang bergantian dengan saudara kembarnya Cole Sprouse.

Nama Dylan Sprouse semakin mentereng ketika dia menjadi bagian dari komedi situssi atau sitkom Disney Channel berjudul The Suite Life of Zack and Cody yang berlangsung dari tahun 2005 sampai 2008.

Bersama saudara kembarnya Cole Sprouse, Dylan membuat waralaba Sprouse Bros yang menghasilkan pakaian, buku majalah. Pada 2010, Dylan Sprouse dinobatkan sebagai aktor televisi Disney remaja dengan bayaran termahal dan menjadi remaja kembar terkaya pada 2000-an.

Sprouse bersaudara sempat jeda berakting untuk kuliah di Universitas New York pada 2010. Ia lulus dari Gallatin School of Individualized Study pada Mei 2015. Selepas lulus, mereka ingin melepaskan kepopuleran sebagai aktor cilik dan mulai mengerjakan beberapa proyek individu.

Pada 2017, Dylan Sprouse membuat tempat pembuatan bir di Brooklyn dan membuka bisnis roti pada tahun berikutnya.

