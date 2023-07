8 Drama dan Film Lim Ji Yeon, Aktris Berbakat yang Jago Akting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lim Ji Yeon merupakan aktris naik daun yang tengah ramai diperbincangkan publik sejak berperan sebagai Park Yeon Jin, dalam drama bertajuk The Glory. Kemudian, kabar cinta lokasi dengan Lee Do Hyun juga semakin membuatnya hangat diperbincangkan. Sepasang kekasih yang telah dinyatakan berkencan ini memang sama-sama berbakat di dunia akting.

Berbagai peran telah berhasil dibintangi Lim Ji Yeon, mulai dari detektif, pemanah, ibu rumah tangga, hingga sempat beradegan vulgar. Baru-baru ini, Ia berperan dalam drama bergenre thriller suspense bertajuk Lies Hidden in My Garden yang tayang sejak 19 Juni 2023. Berikut drama dan film yang dibintangi Lim Ji Yeon.

1. Lies Hidden in My Garden (2023)

Drama Lim Ji Yeon terbaru bertajuk Lies Hidden in My Garden menceritakan Lim Ji Yeon, yakni sosok korban kekerasan dalam rumah tangga yang dipertemukan dengan Kim Tae Hee sebagai Ju Ran dengan kehidupan keluarga yang sempurna dan harmonis. Hingga kemudian, Ju Ran mencurigai suaminya setelah muncul bau busuk dan menemukan tubuh seseorang yang dikubur di belakang rumahnya.

Lies Hidden in My Garden tayang perdana di Prime Video pada 19 Juni 2023. Foto: ANTARA/Prime Video

2. The Glory (2022 - 2023)

Lim Ji Yeon berperan sebagai Park Yeon Jin yakni ratu bullying terkenal di sekolahnya. Hingga kemudian, Moon Dong Eun berusaha balas dendam setelah terkena perundungan dengan menyiapkan berbagai cara untuk mempersiapkan balas dendam. Berkat drama The Glory, Lim Ji Yeon berhasil menjadi aktris pendukung televisi terbaik dalam Baeksang Awards ke-59 pada 28 April 2023.

3. Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part 2 (2022)

Drama kriminal asal Spanyol ternyata diadaptasi dalam versi Korea berjudul Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part 2 dengan rating 8.6 dari MyDramaList yang membantu para perampok untuk melarikan diri dari Mint. Melalui drama ini, Lim Ji Yeon berperan sebagai Seoul atau Jongiui Jip yakni pemimpin pasukan bayaran di luar komplotan pencuri sang profesor yang memiliki misi untuk mensukseskan aksi perampokan.

4. Rose Mansion (2022)

Drama thriller misteri Rose Mansion memiliki rate 18+ yang diperankan Lim Ji Yeon sebagai Ji Na, yakni seorang karyawan hotel yang berusaha mencari keberadaan kakaknya bernama Ji Hyun. Hilangnya sang kakak, membuat Ji Na kembali ke Rose Mansion dan terlibat dalam situasi dan kasus yang tidak terduga.

5. Welcome 2 Life (2019)

Beragam peran telah berhasil dibintangi Lim Ji Yeon, salah satunya detektif tangguh dalam Welcome 2 Life. Drama tentang pengacara egois bernama Lee Jae Sang yang membantu orang-orang demi keuntungannya sendiri, tiba-tiba mengalami kecelakaan dan berpindah ke dunia lain. Kemudian, kehidupan Lee Jae Sang berubah menjadi jaksa jujur dan dipertemukan dengan Ra Si On yang diperankan Lim Ji Yeon, yakni detektif di Unit Kejahatan Utama yang tangguh dan baik hati. Melalui drama Welcome 2 Life, Lim Ji Yeon berhasil memenangkan Best Actress dalam MBC Drama Awards pada 30 Desember 2019.

Poster drama Korea, Welcome 2 Life. Foto: Asian Wiki.

6. The Doctors (2016)

Sebelum menjadi peran utama, Lim Ji Yeon sempat menjadi peran pembantu dalam drama The Doctor yang berperan sebagai Lee Soo Jung di episode ke-7, berprofesi sebagai pemanah handal. Kemudian harus menjalani operasi dengan dokter Ji Hong untuk menghentikan tangannya yang gemetaran. Drama The Doctors mempertahankan rating kisaran 20% yang diperankan oleh Park Shin Hye, Lee Sung Kyung, dan Yoon Kyun Sang.

7. High Society (2015)

Kisah cinta berbeda kasta memang seringkali terjadi, salah satunya film High Society yang dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Lee Ji Yi yakni sahabat Yoon Ha. Lee Ji Yi merupakan seseorang yang berasal dari keluarga sederhana kemudian memiliki hubungan asmara dengan Chang Soo dan terlibat cinta segitiga antara anak konglomerat dan keluarga sederhana.

Berkat High Society, Lim Ji Yeon berhasil memenangkan Best New Actress pada Korea Drama Awards 2015, Best New Actress APAN Star Awards 2015, dan New Star Award SBS Drama Awards 2015.

8. Obsessed (2014)

Perselingkuhan terasa seperti mimpi buruk bagi banyak orang, begitupun dengan film Obsessed yang menceritakan Kolonel Jin Pyeong dan istri bawahannya bernama Ga Heun yang diperankan Lim Ji Yeon. Miliki latar film tahun 1969 dengan akhir tragis ini, membuat Lim Ji Yeon banyak beradegan vulgar dengan Song Seung Heon yang berperan sebagai Kolonel Jin Pyeong.

Adegan menantang Lim Ji Yeon berhasil membawanya menjadi pemenang Best New Actress Korean Association of Film Critics Awards 2014 dan Best New Actress Daejong Film Awards 2014

NUR QOMARIYAH

