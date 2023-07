Menjelang Rilis Film di Bioskop, Barbie Lakukan Kolaborasi dengan 4 Brand Ternama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menggelar Barbie World Premiere di Los Angeles, Barbie melakukan kolaborasi dengan berbagai brand terkenal dunia untuk melakukan promosi film Barbie yang akan tayang pada 21 Juli 2023. Berikut merupakan beberapa brand yang berkolaborasi dengan Barbie:

1. Barbie X Zara

Zara terkenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan merupakan ritel pakaian terbesar di dunia. Zara baru saja meluncurkan pakaian yang berkolaborasi dengan Barbie. Perusahaan pakaian ini merilis Barbie Capsule Collection yang meliputi pakaian wanita dan pria, aksesoris, produk kecantikan, dan piyama. Pakaian hasil kolaborasi Zara dan Barbie memiliki warna pink, putih, emas, dan perak yang gemerlap.

Melansir Dscene, pada rangka merayakan perilisan film Barbie pada 21 Juli 2023, Zara membangun 2 ruang pop-in yang menarik dan interaktif. Dua pop-in tersebut akan digelar di dua negara, yaitu Paris dan New York yang akan dibuka dari 17-30 Juli. Pada dua tempat tersebut, pengunjung akan dapat mengunjungi dunia Barbie yang mengagumkan. Selain itu, mereka juga dapat melihat sekilas area sekitar rumah Barbie dan lingkungannya.

2. Barbie X ALDO

Pada 29 Juni 2023, ALDO melakukan kolaborasi dengan Barbie. ALDO meluncurkan sepatu, aksesoris wanita, dan tas yang memiliki warna pink, putih, dan silver. Ketika melakukan proses desain, tim ALDO memilih warna pink secara detail untuk setiap desain pada kolaborasi kali ini. Akhirnya, mereka memilih 3 warna pink, yaitu soft pink, malibu fuschia, dan malibu pink.

ALDO ingin membuat barang yang menggabungkan desain klasik dan modern dari Barbie. Mereka memilih tema Barbie yang dilengkapi dengan unsur Y2K atau gaya fashion yang terkenal pada 2000-an.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Barbie X NYX

Bukan hanya sepatu dan pakaian, Barbie juga melakukan kolaborasi dengan brand make up ternama, yaitu NYX. Pada rangka promosi film Barbie, NYX merilis berbagai macam produk make up, seperti barbie mini cheek palette, barbie mini palettes, barbie butter lip gloss, barbie the movie collection-makeup set.

Selain itu, NYX juga meluncurkan kaca kecil berbentuk telepon genggam lipat dibalut warna pink khas Barbie. Mengutip Cosmopolitan, NYX menggunakan warna-warna cerah dan pigmen performa yang pro. Produk-produk tersebut terjual habis dengan cepat ketika baru saja diluncurkan.

4. Barbie X Impala

Brand roller skate ternama, Impala juga melakukan kolaborasi dengan Barbie. Mereka merilis roller skate edisi terbatas bertema Barbie pada 1 Juni lalu. Mereka menggunakan warna kuning mencolok dan pink dalam edisi terbatas tersebut. Tidak hanya roller skates, mereka juga merilis kaos kaki yang dibalut dengan warna putih dan pink.

Pilihan Editor: Efek Khusus untuk Pencarian Film Barbie di Google Serba Pink dan Berkilau