Zara Putuskan Lepas Jilbab, Atalia Praratya: Doa Mamah dalam Setiap Helaan Nafas

TEMPO.CO, Jakarta - Atalia Praratya menguatkan hati putrinya, Camillia Laetitia Azzahra atau biasa disapa Zara ini, saat memutuskan untuk melepas kerudungnya. Dalam unggahan terbaru di Instagram pribadinya pada Jumat, 5 April 2024, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini menyatakan sebagai ibu, ia akan selalu mencintai putrinya.

"Bismillah...Dear Zara, I will always love u, no matter what..Insyaa Allah, saat mamah tidak ada, Allah yang akan memeluk dan menjagamu, akan senantiasa membimbing dan memberi petunjuk kepadamu..," tulisnya dalam keterangan unggahan fotonya bersama Zara seusai salat berjamaah. Di foto itu terlihat bakti Zara kepada ibunya dengan mencium tangan Atalia, yang belum lama terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar itu.

Atalia Praratya Ingin Zara Selalu Bahagia

Atalia pun meminta putrinya semata wayang ini agar selalu bahagia. "Be happy, Zaa..

gadis terkuat yang pernah kutemui. Doa Mamah dalam setiap helaan nafas," tulis ibu tiga anak yang memanggilnya dengan panggilan Mamah Iya ini.

Atalia juga meminta agar publik tidak gampang menghakimi putrinya. "Dalam hidupnya yang masih terus berproses, mohon doakan Zara selalu ya.." tulis Zara..

Sebelumnya, Zara menuliskan keputusannya melepas jilbab di Instagram pribadinya pada Jumat dinihari, 5 April 2024. Keputusan itu sudah diambil setelah rembukan panjang dengan keluarganya. "Ini semua adalah pilihanku sendiri. Aku memilih momentum di mana orang tuaku dalam masa tenang, di dunia mereka dan juga bulan suci Ramadan," tulisnya.

Melepas Jilbab untuk Temukan Pencarian Keyakinan Diri

Zara menjelaskan, keputusannya melepas kerudung lantaran ingin menemukan pencarian keyakinan dirinya. Artinya, jika dia akhirnya memutuskan berjilbab kembali, hal itu datang dari pencarian keyakinan dirinya dan bukan atas dasar memenuhi permintaan lingkungan keluarganya atau orang lain.

"Izinkan aku memulai perjalanan pencarian itu dengan caraku sendiri. karena bagi aku, secara personal, seorang muslim yang baik adalah mereka yang melakukan syariat ajaran agama dan hati, bukan soal penampilan tapi soal hati yang bersih," tulis Zara yang kini menempuh studi strata 1 di jurusan Arsitektur di Newcastle University, Inggris itu.

Soal keputusannya ini, adik dari mendiang Emmeril Kahn Mumtadz ini meminta netizen tidak menyalahkan ayahnya, Ridwan Kamil dan ibunya, Atalia Praratya. "Jangan menyalahkan orang tuaku. Mereka mendidik aku untuk menjadi perempuan cerdas, berkarakter, dan beragama."

Ridwan Kamil sendiri saat ini dikabarkan tengah berada di Inggris untuk menguatkan putrinya secara fisik. Hal ini terlihat dari unggahan video di Instagram pribadinya yang memperlihatkan tengah berada di Eropa untuk membuka outlet Jabarano Coffee di negara-negara Skandinavia.

Selamat berproses Zara.

