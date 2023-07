Chemistry Jungkook BTS dan Han So Hee di Video Musik Seven Bikin Penggemar Baper

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota termuda BTS, Jungkook hari ini merilis video musik untuk single solo debutnya yang berjudul Seven. Pada video musik itu, Jungkook menunjukkan chemistry kuat dengan aktris Han So Hee hingga para penggemar merasa gemas dengan aksi keduanya.

HYBE LABELS merilis Seven di YouTube untuk pertama kalinya pada Jumat, 14 Juli 2023. Seven merupakan lagu kolaborasi Jungkook dengan rapper perempuan Amerika, Latto. Seven menggunakan Bahasa Inggris dari awal hingga akhir dengan nuansa lagu yang ceria.

Jungkook Kejar Cinta Han So Hee di Video Musik Seven

Melalui video musiknya, Jungkook membawakan cerita soal seorang laki-laki yang mengejar perempuan yang dicintainya sepanjang minggu dari Senin hingga Minggu. Awalnya kedua pasangan ini bertengkar dan sang laki-laki mengejar perempuan ke mana pun ia pergi. Saat di kereta, di tempat laundry, di tengah hujan badai, bahkan sang laki-laki tak menyerah meskipun sudah tertiup angin.

Bukan hanya mengejar dengan cara lazim, sang laki-laki menunjukkan sisi ngebet-nya dengan berpura-pura meninggal dan berbaring di dalam peti mati kemudian bangun dari pingsan saat sang pujaan hati lewat.

Teaser video musik "Seven" Junkook BTS. (Tangkapan layar Youtube.com/Hybe Labels)

Video Musik Seven yang Dibintangi Jungkook dan Han So Hee Tuai Rasa Gemas Dari Penggemar

Di Twitterm #SEVENbyJungkook berhasil trending di peringkat pertama. Melalui tagar tersebut, penggemar membagikan komentar mereka usai menonton video musik penyanyi kelahiran 1997 itu. "Definisi mencintai dengan ugal-ugalan. Enak banget ini lagu Seven kalau kamu bilang bukan bayik aku iyain deh sekarang setelah lihat MV nya Seven by Jungkook Pokoknya harus dapet, harus baikan Han So Hee cakeppp banget tuhan gua aja cewek klepek klepek apalgi...," tulis @harura***.

Penggemar lain juga terlihat puas dengan video musik Jungkook yang dinilai lucu dan menyenangkan. "MAU DI CINTAI SEPERTI Jungkook KE HAN SO HEE, TAPI MAU NGEJAR HAN SO HEE SEPERTI JEON Jungkook," kata @masihlurus****.

Beberapa juga mengomentari kalau Jungkook seperti paket lengkap yang diidamkan para perempuan. "Gue masih senyum-senyum kebayang scene Jungkook di seven mv tadi kaya cool nya dapet, gentle nya juga dapet karena ngejar han so hee sampai badai petir tapi gemes nya juga gak ketinggalan," ucap @bbybea***.

GABRIELLA AMANDA

