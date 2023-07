Tiket Konser MLTR di Singapura Ludes, Kapan Tanggal Mainnya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Michael Learns to Rock alias MLTR, salah satu grup musik aliran pop rock papan atas asal Denmark, akan menggelar konser di Singapura pada bulan September mendatang. Konser ini akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh penggemar setia MLTR di Singapura dan sekitarnya.

Kapan tanggal konsernya?

Menurut laporan dari Channel News Asia Lifestyle, konser MLTR di Singapura akan berlangsung pada 9 September 2023. Our Tampines Hub, yang merupakan pusat olahraga dan hiburan terbesar di Tampines, Singapura, akan menjadi tempat yang tepat untuk menyambut MLTR dan penggemarnya.

Konser ini diadakan sebagai bagian dari tur dunia mereka dan merupakan kesempatan bagi penggemar untuk menikmati penampilan langsung dari grup musik legendaris ini.

Sumber resmi MLTR, situs web mereka, yakni mltr.dk juga menyebutkan tentang jadwal konser mereka di Singapura. Mereka mengkonfirmasi tanggal dan lokasi konser di Singapura sebagai bagian dari tur dunia mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konser MLTR di Singapura sangatlah nyata dan telah diumumkan oleh grup musik itu sendiri.

Selain konser utama, akan diadakan juga karnaval pra-konser yang gratis, dimulai pukul 10.00 hingga 15.30 pada tanggal 9 September. Pengunjung dapat menikmati kedai makanan dan berbagai wahana yang disediakan. Karnaval ini terbuka untuk anggota aplikasi CARA Dementia Singapura.

Bagi yang belum menjadi anggota, mereka dapat mendaftar secara gratis dengan mengunduh aplikasi CARA melalui Apple App Store atau Google Play Store, atau melakukan pendaftaran langsung di pintu masuk karnaval.

Antusiasme penggemar

Menurut The Online Citizen, konser MLTR ini menimbulkan antusiasme tinggi di kalangan penggemar. Penampilan MLTR di Singapura akan menjadi kesempatan langka bagi penggemar untuk menyaksikan penampilan langsung grup musik favorit mereka. Tidak hanya lagu-lagu hits lama, tetapi penggemar juga berharap dapat mendengarkan lagu-lagu baru dari MLTR.

Konser MLTR di Singapura juga telah menarik perhatian media lokal dan internasional. Artikel di Pianity.com, situs berita musik, membahas tentang konser MLTR yang akan datang dan mengungkapkan antusiasme yang tinggi di kalangan penggemar musik di Singapura. Grup musik MLTR terkenal dengan lagu-lagu mereka yang populer dan emosional, serta penampilan panggung yang energik.

Bagi para penggemar MLTR di Singapura, konser ini merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Mereka dapat menikmati lagu-lagu hits seperti "Paint My Love", "25 Minutes", dan "That's Why (You Go Away)" secara langsung dari panggung.

Harga tiket

Penjualan tiket untuk konser yang berlangsung satu malam ini akan dimulai pada pukul 11 pagi hari pada Rabu, 12 Juli 2023 melalui All Access Asia.

Tiket dihargai mulai dari 68 hingga 168 Dolar Singapura, dan semua pendapatan dari penjualan tiket akan didonasikan kepada Dementia Singapura, sebuah lembaga layanan sosial yang memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampak demensia.

Selain itu, para pembeli tiket sebelum tanggal 18 Juli akan mendapatkan diskon 15 persen sebagai bentuk apresiasi.

Dalam pernyataan resminya, CEO Dementia Singapura, Jason Foo menyatakan bahwa nostalgia telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam upaya luas Dementia Singapura untuk melibatkan dan mendukung individu yang hidup dengan demensia dan para pengasuh mereka.

“Musik yang bagus adalah penghubung yang hebat,” kata Jason.

Oleh karena itu, grup MLTR dipilih sebagai jenis musik yang paling dikenal luas oleh mereka yang berada dalam kelompok usia 40-an dan 50-an, di mana terjadi peningkatan kasus demensia pada usia muda.

