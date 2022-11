Daftar 10 Tembang Paling Hits dan Enak dari MLTR yang Lusa Tampil di Yogya

TEMPO.CO, Jakarta -Band pop rock Michael Learns to Rock atau yang lebih dikenal dengan sebutan MLTR tentu sudah tidak asing bagi pecinta musik. Tempo dan lirik lagu-lagu MLTR yang sederhana dan catchy membuat para pendengar ikut menyanyikan meski tidak begitu hafal seluruhnya.

Melansir laman resmi MLTR, sejak dibentuk pada tahun 1988 di Aarhus, Denmark, MLTR yang beranggotakan Jascha Richter, Kare Wanscher, dan Mikkel Lentz kini telah menjadi salah satu band terpopuler di dunia.

Tercatat sudah ada 9 album yang telah dirilis. Terakhir pada Maret 2018 merilis album bertajuk “Still”.

Konser ke 21 Negara

Selama lebih dari tiga dekade di industri musik, MLTR telah menggelar konser di 21 negara. Beberapa lagu favorit penggemarnya, antara lain “Sleeping Child”, “25 Minutes” and “Paint My Love”.

Selain itu, berikut daftar 10 tembang paling hits MLTR yang enak didengar, sebagaimana dilansir dari The Hive Asia:

Someday

“Someday” adalah lagu paling hits yang dibawakan oleh grup pop-rock kenamaan, MLTR. Dalam kanal Youtube MLTR, lagu ini telah ditonton sebanyak 17 juta kali.

Take Me To Your Heart

Lagu MLTR yang bertajuk “Take Me To Your Heart” telah dianugerahi penghargaan 'Lagu yang paling banyak diunduh tahun 2006'. Ini karena lagu tersebut telah diunduh sebanyak lebih dari 6 juta unduhan berbayar.

The Actor

Lagu berjudul “The Actor” dapat dikatakan sebagai lagu MLTR yang paling terkenal. Ini merupakan lagu single ketiga dari MLTR yang dirilis pada tahun 1991.

25 Minutes

Ada alasan mengapa lagu ini menjadi favorit penggemar. Lagu berjudul “25 Minutes” ini bercerita tentang penyesalan tingkat tinggi. Dengan melodi yang sederhana, lirik sedih, dan chorus yang penuh amarah, MLTR menciptakan lagu pengantar tidur yang sedih, namun tetap indah.

Sleeping Child

Ini adalah lagu MLTR terpopuler berikutnya yang dirilis pada tahun 1993 sebagai single pertama dari album kedua mereka, Colours. Lagu ini seakan menggambarkan bahwa semua anak di dunia adalah anak-anak milik kita bersama.

Paint My Love

Paint My Love – Greatest Hits adalah album hits terbesar pertama oleh band MLTR. Lagu atau album ini dirilis pada Oktober 1996 oleh Medley Records di Asia dan Afrika Selatan. Pada Mei 1999, album ini telah terjual 3,4 juta kopi di seluruh dunia.

That’s Why (You Go Away)

Lagu berjudul “That’s Why (You Go Away)” tampaknya telah menjadi lagu andalan MLTR dalam setiap konsernya. Ini dirilis pada tahun 1995 sebagai single kedua dari album studio ketiga mereka Played on Pepper. Lagu tersebut menjadi salah satu hits internasional terbesar band ini.

I’m Gonna Be Around

Salah satu lagu populer MLTR berikutnya adalah "I'm Gonna be Around". Lagu tersebut menjadi pembuka album bertajuk Nothing to Lose.

Breaking My Heart

Ketika mendengar lagu “Breaking My Heart”, akan membuat para pendengar seakan ingin meraih tangan kekasihnya. Salah satu single lagu dalam album Paint My Love ini dirilis pada tahun 1996 silam.

Complicated Heart

"Complicated Heart" adalah tembang paling hits terakhir dari grup band legendaris, MLTR. Lagu ini telah tersedia di platform musik digital. MLTR juga mengunggah video klip lagu ini di kanal YouTube-nya.

HARIS SETYAWAN

