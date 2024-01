Nonton Coldplay di Singapura dan Jakarta, Maia Estianty Justru Dibuat Heran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maia Estianty kembali menonton konser Coldplay Music of the Spheres World Tour di Singapura pada Sabtu, 27 Januari 2024. Ditemani sang suami, Irwan Mussry, ibu tiga anak itu justru dibuat heran dengan kebetulan yang terjadi.

Konser Coldplay hari keempat ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun Maia Estianty yang ke-48. Dan rupanya saat mereka menonton konser Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023, bertepatan dengan ulang tahun Irwan yang ke-61.

"Pas nonton Coldplay di Jakarta, itu bertepatan dengan ultah suamiku, today, ngulang nonton Coldplay, dapet tiketnya pas ulang tahunku ke 48… yeeeaaahhhh…. Bisa gitu ya ??" tulis Maia di Instagram beberapa jam lalu.

Ucapan Ulang Tahun Maia Estianty dari Irwan Mussry

Sebelum menonton konser Coldplay malam ini di Singapore National Stadium, Irwan Mussry menuliskan ucapan selamat ulang tahun begitu romantis pagi tadi. Pengusaha itu membagikan foto mereka berdua dan mengungkapkan betapa penting Maia dalam hidupnya.

"Untuk orang yang membuatku tertawa, bahagia, dan selalu siap menjalani petualangan hidup bersamaku, Selamat Ulang Tahun istriku tercinta @maiaestiantyreal - semoga semua harapan dan impianmu selalu terkabul. Banyak cinta-," tulis Irwan Mussry di Instagram pribadinya.

Ucapan itu dibalas oleh Maia, "Makasih sayang dan semuanya yang mendoakan... terbaik."

Ucapan Ulang Tahun dari El Rumi dan Dul Jaelani untuk Maia Estianty

Selain dari suami, anak-anaknya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Maia melalui unggahan di Instagram. Putra keduanya, El Rumi membagikan foto masa kecilnya bersama Maia. Dilengkapi dengan tulisan, "Selamat Ulang Tahun, Bunda. Semoga diberikan yang terbaik-terbaik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin YRA. I always love you to the moon and back." Foto selanjutnya adalah 24 tahun kemudian. El menyebut Maia sebagai cinta pertama dalam hidupnya.

"Selamat ulang tahun Bunda. Makasih udah selalu jadi ibu yang terbaik. Semoga Bunda sehat dan bahagia selalu di dunia maupun akhirat. Aamiin. Love U Bunda," tulis Dul Jaelani. Kemudian Maia membalas, "Wah, makasih doanya dan ucapannya sayang... TERBAIK!!!! Love you to the moon and back."

