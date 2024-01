3 Penyanyi Pembuka Konser Coldplay di Singapura, Salah Satunya dari Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay akan memulai rangkaian konsernya di Singapura selama 6 hari pada Selasa, 23 Januari 2024. Penyanyi Indonesia, Jinan Laetitia bersama dua penyanyi Singapura, Jasmine Sokko dan Rriley mendapat kesempatan untuk menjadi pembuka konser grup band asal Inggris itu.

Jinan Laetitia adalah satu-satunya penyanyi Indonesia yang menjadi pembuka konser Coldplay di Singapura selama 6 hari. "23, 24, 26, 27, 30 dan 31 Januari bakal menjadi hari bersejarah untuk Jinan Laetitia. Yes! Selama 6 hari tersebut Jinan akan menjadi pembuka konser Coldplay di Singapura. Spill sedikit dari persiapan Jinan Laetitia," tulis Warner Music Indonesia pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Saat ini, Jinan terpantau sudah tiba di Singapura. Beberapa hari sebelumnya, Jinan melakukan serangkaian persiapan untuk penampilannya. "Menghitung hari menuju konser Coldplay di Singapura. Jinan Laetitia akan perform di semua konser Coldplay Singapura. Doakan semoga semua berjalan lancar yaaa," tulis Warner Music Indonesia pada Jumat, 19 Januari 2024.



Jinan Laetitia: Bermula dari Cover Lagu My Universe Coldplay

Jinan Laetitia. Foto: Instagram/@jinanlaetitia

Dalam video yang diunggahnya bulan lalu, Jinan sedikit bercerita mengenai perasaannya terpilih untuk membuka konser Coldplay di Singapura. Berawal dari dua tahun lalu ketika dia meng-cover lagu My Universe, kolaborasi Coldplay dengan BTS. Kemudian, pada 15 November 2023 lalu dia juga menonton konser Coldplay di Jakarta.

Sampai akhirnya awal Januari lalu diumumkan bahwa Jinan akan menjadi penyanyi pembuka konser Coldplay di Singapura. Ia pun masih tidak menyangka dengan hal tersebut. "Jika bukan karena Tuhan dan alam semesta yang merencanakan keajaiban bagiku sepanjang waktu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," kata perempuan asal Bogor, Jawa Barat itu di Instagram pada 9 Desember 2023.



Jasmine Sokko sedang Dengarkan Lagu Coldplay saat Ditawarkan Jadi Pembuka Konser

Jasmine Sokko. Foto: Instagram/@jasminesokko

Jasmine Sokko merupakan penyanyi pop elektronik asal Singapura yang menjadi pembuka untuk Coldplay. Penyanyi 28 tahun itu memulai debutnya pada 2016 dengan single berjudul 1057. Dia adalah orang Singapura pertama yang memenangkan penghargaan Best South-east Asia Act, di MTV Europe Music Awards 2019 yang diadakan di Spanyol.

Penyanyi bernama asli Jasmine Wong itu sedang menikmati lagu-lagu Coldplay bersama teman-temannya ketika Live Nation menghubunginya pada Juli 2023 dan menawarinya sebagai penampil pembuka. Ketika pertama kali belajar gitar pada usia 13 tahun, salah satu lagu yang dia pelajari adalah Yellow, lagu Coldplay dari album debut mereka Parachutes (2000).

Saat mengabarkan bahwa dirinya menjadi salah satu penyanyi pembuka di konser Coldplay Singapura, dia begitu antusias. “Jadi sesuatu yang gila baru saja terjadi,” kata Jasmine Sokko dalam sebuah video di media sosial pada 8 Desember 2023. “Dan jika saya menceritakannya pada diri saya yang lebih muda, saya rasa dia tidak akan mempercayai saya.”

Jasmine Sokko akan tampil di konser Coldplay pada 23, 24 dan 26 Januari 2024.



Rriley Sering Jadi Pembuka Konser Penyanyi Internasional

Rriley. Foto: Instagram/@rriley

Sandra Riley Tang yang memiliki nama panggung Rriley, merupakan artis Singapura yang memulai debutnya di industri musik pada 2012 sebagai anggota band The Sam Willows. Pada 2019, ia merilis single solo debutnya berjudul Burn dan sukses.

Bersama The Sam Willows, Rriley pernah menjadi artis pendukung untuk konser The Script di Singapore Indoor Stadium pada 2015, dan konser Little Mix pada 2016 di The Star Theatre di Singapura dan Kia Theater di Filipina. Pada 2017, Rriley bekerja dengan penyanyi Amerika Michael Bolton, menjadi pembawa acara bersama acara televisi realitasnya Bolt Of Talent, dan bernyanyi bersamanya di konsernya di Singapura.

Pada Desember lalu, Rriley juga membagikan video yang menyatakan bahwa dia akan menjadi pembuka untuk konser Coldplay di Singapura. “Seseorang cubit aku. Oke, jangan khawatir, saya hampir pingsan,” tulis perempuan berusia 32 tahun itu, mengacu pada hidungnya yang membentur rak ketika dia melompat kegirangan. “Saya sebaiknya pensiun setelah ini karena tidak ada yang bisa mengalahkan ini.”

Rriley akan tampil pada tiga malam konser Coldplay, yaitu 27, 30, dan 31 Januari 2024.

Penyelenggara konser Live Nation SG telah mengonfirmasi Jasmine Sokko dan Rriley akan bergabung dengan Jinan Laetitia sebagai tamu istimewa di konser Coldplay di Singapura. Coldplay akan mengadakan enam konser di National Stadium pada tanggal 23, 24, 26, 27, 30 dan 31 Januari 2024. Tiket sudah terjual habis.

THE STRAITS TIME | ANN

