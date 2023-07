Tunjukkan Memang Benar Bestie, Jerome Polin Ajak Taeyong NCT Makan Nasi Padang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas, Jerome Polin memamerkan hubungannya yang dekat dengan Taeyong NCT. Dia mengunggah tiga foto di halaman Instagramnya pada Ahad dinihari, 9 Juli 2023. Tak main-main, ia mengajak personel NCT itu makan nasi Padang setelah tiba di Tanah Air dari Korea.

"Welcome to Indonesia my bro TAEYONG!! Had sooo much fun today!! Hari ini jalan-jalan di Jakarta bareng, coba beberapa makanan Indonesia, dan diajarin dance SHALALA seruu bgt!! Asli bang TAEYONG lucu bgt aslii, kita banyak ngakak selama ngobrol2. Terus terakhir dikasih album juga… “My friend Jerome” Thank youu! Kamsahamnida! Mantappu Jiwa!!' tulis Jerome pada keterangan unggahannya.

Taeyong Sebut Jerome Polin Ayang Indonesia

Pada foto pertama memperlihatkan personel NCT itu dan Jerome duduk bersisian. Di depan mereka tersaji tumpukan piring dengan menu berbagai macam lauk nasi Padang. Wajah Taeyong tampak benar menikmati kebersamaannya dengan Jerome.

Slide berikutnya memperlihatkan, keduanya semobil berkeliling Jakarta. Foto dan video keduanya menikmati Jakarta ini ada di unggahan Instagram pribadi Taeyong yang beralamat di @taeoxo_nct, Ahad dinihari, 9 Juli 2023. "Ayang Indonesia," tulis Taeyong bercanda menyebut Jerome yang berfoto dengannya. Rupanya, Jerome juga mengajak Taeyong berwisata menikmati malam di Kota Tua pada akhir pekan, Sabtu, 8 Juli 2023.

Jerome Polin dan Taeyong NCT. Foto: Instagram Jerome Polin.

Terlihat di foto unggahan Taeyong, ia berada di halaman Museum Fatahillah yang terlihat sepi lantaran sudah larut. Ia tampak menikmati Jakarta tanpa dikerubuti fans yang kurang beruntung atau tidak menyadari keberadaannya. Taeyong juga memperlihatkan menikmati suasana kafe di Jakarta dan ikut bertepuk tangan saat penyanyi kafe, yang tampaknya tidak mengetahui keberadaan bintang K-Pop di kafe itu, menyanyikan lagu ulang tahun.

Jerome Polin Berhasil Buktikan Tidak Sekadar Sok Akrab dengan Taeyong

Jerome tak sekadar berhasil membuktikan bahwa ia betulan berteman dekat dengan Taeyong. Persoalan ini pernah membuatnya menjadi bulan-bulannya netizen yang menilainya sok akrab dengan Taeyong lantaran men-tag namanya sekadar bertanya bagaimana wajahnya setelah memangkas rambutnya itu. Jerome juga mendapatkan mini album solo Shalala milik Taeyong. Pada sampul album, Taeyong menuliskan kalimat, "My friend Jerome, thank you for coming today."

Di Instagram Storynya, Jerome menuturkan, mereka saling membuat vlog. "Vlognya itu random banget karena kita ngobrol, hangout tadi, nyobain makanan, seru banget," kata Jerome Polin dalam video yang diunggah dua jam lalu itu.

Taeyong berada di Indonesia untuk tampil di panggung CXO Media Live on Stage yang akan digelar di Beach City International Stadium, Concert Hall, Ancol, nanti malam. Ia akan membawakan lagu-lagu dari mini album Shalala itu sekaligus untuk promosi.

Selamat datang kembali di Jakarta, Taeyong. Makan nasi Padang pakai sendok atau tangan?

