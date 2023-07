Taylor Swift Ubah Lirik Lagu Better Than Revenge yang Kontroversial, Netizen: Sudah Tidak Misoginis?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Taylor Swift, dikabarkan akan rilis versi terbaru dari albumnya yang berjudul Speaks Now. Dikutip dari Page Six dan Variety, dalam album tersebut terdapat lagu berjudul Better Than Revenge. Lagu itu mengalami perubahan lirik yang mengundang ragam komentar dari netizen.

Pada Jumat, 7 Juli 2023, Taylor Swift trending di beberapa media sosial berkat perubahan lirik di lagu Better Than Revenge. Berdasarkan versi lagu tersebut yang dirilis pada 2010, lirik yang dinyanyikannya adalah "She’s not a saint and she’s not what you think. She’s an actress, whoa. She’s better known for the things that she does on the mattress, whoa." Namun, pada versi terbaru yang rilis hari ini, lirik berubah menjadi, "She’s not a saint and she’s not what you think. She’s an actress, whoa. He was a moth to the flame she was holding the matches, whoa.”

Lirik Lagu Better Than RevengeTaylor Swift Versi Lama Sempat Kontroversional

Perubahan lirik pada lagu tersebut mengundang beragam komentar dari netizen. Mayoritas pendengar mengungkapkan rasa bahagia mereka karena Taylor Swift tidak lagi misoginis pada lirik terbarunya. Hal ini dikarenakan pada lirik 2010 penyanyi 33 tahun itu terdengar menyalahkan perempuan yang merebut kekasihnya. Sementara, pada lirik terbaru, ia menggambarkan laki-laki yang mengejar perempuan untuk mengkhianatinya. "Better Than Revenge terdengar sangat baik saya bahkan tidak bisa marah karena perubahan lirik," tutur @lovesick*** di Twitter.

Sejak awal Better Than Revenge dirilis, penggemar menduga lagu itu ditujukan kepada Camilla Belle yang langsung berpacaran dengan mantan kekasihnya, Joe Jonas setelah putus dengan Taylor Swift. Ada pun, saat Better Than Revenge versi 2010, kontroversi ditujukan kepada Taylor Swift. Perubahan lirik ini diduga sebagai bentuk penebusan kesalahan yang dilakukan oleh Swift kepada Jonas.

Taylor Swift Dinilai Tidak Lagi Misoginis, Tapi Lebih Marah dengan Versi Elegan

Menanggapi perubahan lirik, penggemar memberikan beragam respon. Mereka menyebut versi 2010 merupakan versi 'penghinaan terhadap pelacur' dan versi 2023 terdengar lebih menusuk. "Kemarahan pada Better Than Revenge sangat lucu, dia benar-benar datang dengan (maksud) 'aku tidak akan memanggilmu pelacur lagi tapi jangan salah paham aku sebenarnya lebih marah dari 2010," tutur @tay13***.

