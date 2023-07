We The Fest 2023 Upayakan Pengganti Lewis Capaldi yang Batal Tampil karena Sakit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - We The Fest tengah mengupayakan penampil pengganti penyanyi asal Skotlandia Lewis Capaldi, yang membatalkan konsernya di festival musik yang akan digelar di Jakarta pertengahan Juli nanti.

“Ditunggu aja. Masih dicoba terus, semoga dengan waktu tiga minggu ini ada kabar baik,” kata Brand Consultant Ismaya Live Sarah Deshita saat ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023.

Lewis Capaldi Batal Tampil di We The Fest 2023

Lewis Capaldi membuat pengumuman di Instagram pada Selasa, 27 Juni 2023, soal rencananya beristirahat sejenak dari seluruh jadwal manggungnya untuk fokus pada kesehatan mental dan fisiknya. We The Fest di hari yang sama kemudian memberi pengumuman pembatalan penampilan pelantun Before You Go itu di acaranya.

Penyanyi yang mengidap sindrom tourette ini sempat mendadak kehilangan suara saat tampil di Glastonbury Festival pada 24 Juni 2023. Akhirnya, para penonton membantunya untuk menyanyikan lagu Someone You Loved hingga selesai.

Sindrom tourette merupakan gangguan sistem saraf yang melibatkan gerakan berulang atau suara yang tidak diinginkan.

We The Fest Belum Mau Umumkan Pengganti

Sarah memaklumi kekecewaan penggemar soal urungnya Capaldi tampil di We The Fest 2023. Namun, ia menyoroti kondisi sang penyanyi sendiri yang memaksanya harus membatalkan konsernya secara global, bukan hanya di Indonesia.

We The Fest menolak untuk memberi bocoran nama-nama yang masuk daftar pengganti Lewis Capaldi. Namun mengindikasikan akan ada penampilan spesial.

Artis internasional seperti The Strokes, The 1975, Daniel Caesar, Sabrina Carpenter, DeVita – juga nasional seperti Gigi, Hindia, dan Efek Rumah Kaca, akan memeriahkan We The Fest pada 21 hingga 23 Juli 2023 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.

DANIEL A. FAJRI

