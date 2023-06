Sindrom Tourette Masih Sering Kambuh, Lewis Capaldi Batal Manggung di We The Fest 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan pencipta lagu asal Inggris, Lewis Capaldi batal manggung di We The Fest 2023. Pelantun lagu Before You Go ini seharusnya tampil di hari ketiga, yaitu pada Ahad, 23 Juli 2023 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

"Dengan menyesal kami menginformasikan bahwa Lewis Capaldi tidak dapat tampil di We The Fest 2023," tulis akun Instagram resmi We The Fest pada Selasa, 27 Juni 2023.



Kondisi Tidak Memungkinkan, Lewis Capaldi Terpaksa Batalkan Jadwal Manggung



Lewis Capaldi membuat pengumuman di Instagram pada Selasa, 27 Juni 2023, bahwa dia akan beristirahat sejenak dari seluruh jadwal manggungnya untuk fokus pada kesehatan mental dan fisiknya. Beberapa hari sebelumnya, penyanyi yang mengidap sindrom tourette ini mendadak kehilangan suara saat tampil di Glastonbury Festival 2023, akhir pekan lalu. Akhirnya, para penonton membantunya untuk menyanyikan lagu Someone You Loved hingga selesai.

"Saya sangat menyesal untuk memberi tahu kalian bahwa saya akan mengambil istirahat dari tur di masa mendatang," tulis Lewis Capaldi. "Saya masih belajar untuk menyesuaikan diri dengan dampak Tourette saya dan pada hari Sabtu menjadi jelas bahwa saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur kesehatan mental dan fisik saya, sehingga saya bisa terus melakukan semua yang saya sukai untuk waktu yang lama."



Penyanyi 26 tahun itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, tim, tenaga medis, dan para penggemar yang selalu mendukungnya termasuk di saat ia sangat membutuhkannya setahun belakangan ini.

Penyanyi 26 tahun itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, tim, tenaga medis, dan para penggemar yang selalu mendukungnya termasuk di saat ia sangat membutuhkannya setahun belakangan ini. "Saya sangat menyesal kepada semua orang yang telah merencanakan untuk datang ke pertunjukan sebelum akhir tahun, tetapi saya harus merasa sehat untuk tampil dengan standar yang layak kalian dapatkan," tulis Lewis Capaldi.

Keinginan Lewis Capaldi untuk kembali manggung sangatlah besar. Hal tersebut yang memotivasinya untuk sembuh dari penyakitnya. "Bermain untuk kalian setiap malam adalah semua yang pernah saya impikan, jadi ini adalah keputusan tersulit dalam hidup saya. Saya akan kembali secepat mungkin," tulisnya.

