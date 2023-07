Matty Healy, Vokalis The 1975 yang Bikin Kontroversi di Malaysia, Pernah Digosipkan dengan Taylor Swift

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kontroversi Matty Healy saat manggung di Malaysia, menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Aksi mencium bibir pemain bass The 1975 yang dilakukan Matty Healy membuat acara Good Vibes Festival 2023 pada 21 Juli 2023 langsung dibubarkan. Begitupun pada We The Fest 2023 di Jakarta pada 23 Juli 2023 yang langsung membatalkan penampilan The 1975.

Adanya peraturan anti-LGBT di Malaysia membuat Matty Healy mengeluh dan merasa tidak nyaman, hingga mengaku seperti melakukan kesalahan karena manggung di negara yang tidak mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mari ketahui profil Matty Healy, sang vokalis The 1975 yang membuat kontroversi saat manggung di Malaysia berikut ini.

Profil Matty Healy, Vokalis The 1975

Matthew Timothy Healy atau yang biasa dikenal sebagai Matty Healy merupakan pria kelahiran London pada 8 April 1989. Vokalis band The 1975 yang memiliki akun instagram @trumanblack disebut sebagai nepo baby Hollywood karena ibunya bernama Denise Welch berprofesi sebagai aktris, penyiar, dan penulis. Sementara ayahnya adalah seorang aktor Inggris populer bernama Tim Healy.

Memiliki keluarga yang sempurna, membuat Matty Healy mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya dan memulai fokus ke dunia musik sejak berusia 13 tahun. Debut menjadi vokalis The 1975 sejak 2002 membuat Matty Healy sangat berbakat dalam bidang musik dan menulis lagu-lagu The 1975. Musisi populer Matty Healy ternyata sempat kecanduan narkotika dan masuk rehabilitasi pada 2017.

Perjalanan Karir Matty Healy Bersama The 1975

Dunia karir Matty Healy bersama The 1975 dimulai sejak 2002 bersama dengan para remaja berusia 15 tahun lainnya seperti Ross MacDonald, Adam Hann, dan George Daniel di Wilmslow High School. Kemudian memutuskan untuk fokus ngeband pada 2004 dan Matty Healy berprofesi sebagai drummer yang berpindah posisi menjadi vokalis.

Saat ini, The 1975 telah berhasil merilis 5 album studio dan 7 mini album seperti The 1975 (2013), I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It pada 2016, A Brief Inquiry into Online Relationships pada 2018, Notes on a Conditional Form pada 2020, dan Being Funny in a Foreign Language pada 2022.

Sempat Tersandung Rumor dengan Taylor Swift

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Taylor Swift dan Matty Healy. Wireimage

Matty Healy sempat memiliki rumor dengan Taylor Swift berkat keduanya berkenalan saat konser The 1975 bersama Selena Gomez dan Ellie Goulding. Saling mengenal sejak 2014 dan mengenakan aksesoris couple membuat banyak orang berasumsi Taylor Swift dan Matty Healy menjalin asmara namun kabar tersebut langsung dibantah.

Kemudian, Matty Healy dikabarkan pernah berpacaran dengan FKA Twigs selama dua tahun dari 2000. Sebelum itu, Matty Healy sempat menjalin asmara dengan Gabriella Brooks dan penyanyi wanita Halsey.

Beberapa Kali Ketahuan Mencium Pria

Bukan hanya mencium rekan kerja diatas panggung Malaysia, sebab Matty Healy sempat diketahui mencium penjaga panggung yakni seorang satpam laki-laki saat melakukan NorthSide Festival di Denmark. Kemudian, aksi ciuman tersebut pernah dilakukan Matty Healy di Uni Emirat Arab pada 2019 dengan mencium seorang penggemar laki-laki.

Itulah, profil Matty Healy sang vokalis 1975 yang memiliki beragam kontroversi seperti ciuman diatas panggung, mengarahkan kamera ke alat vital, menginjak bendera Korea Selatan, hingga melakukan salam Nazi diatas panggung.