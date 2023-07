Biasa Antar Anak Sekarang Manggung, Band Gigi akan Ramaikan We The Fest 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band Gigi, akan turut meramaikan festival musik We The Fest 2023. Dalam konferensi pers yang diadakan penyelenggara We The Fest pada Rabu, 5 Juli 2023, Band Gigi mengutarakan antusiasme mereka untuk menggelar mini concert di acara tersebut. Namun, mereka juga menyampaikan kekhawatiran mereka dengan penonton yang memiliki jarak usia jauh dengan Gigi.

Grup musik lagu-lagu balada rock itu mengungkapkan antusiasme mereka meramaikan panggung We The Fest 2023 yang akan digelar dari Jumat, 21 Juli hingga Ahad, 23 Juli 2023. Mereka juga mengatakan tujuan tampil di We The Fest adalah untuk mengenalkan lagu-lagu Gigi ke generasi muda.

"Jujur saja, kami berempat memang kayaknya mau ngenalin lagu-lagu Gigi tentunya. Orang-orangnya kan semuanya jauh lah umurnya. Walaupun Gigi sudah 30 tahun, gue yakin banget enggak semua orang tahu," kata Thomas Ramdhan, personel Gigi.

Biasa Antar Anak ke Festival Musik, Band Gigi Kini Manggung

Melalui konferensi pers yang digelar di Dragonfly, Graha BIP, Jakarta Selatan, Gigi mengakui adanya perbedaan generasi dengan penonton festival itu. "Gue tuh biasanya (kalau pergi ke) We The Fest ngantar anak, sekarang manggung, jadi sesuatu hal yang baru buat Gigi tentunya," ujar Thomas.

Mereka bahkan sering bercanda soal jarak umur panitia dan tamu lain yang hadir di konferensi pers dengan mereka. "Tadi kalau Thomas bilang, 'itu yang dipanggil di depan aja, manggil kita mas sama om. Apalagi penontonnya?'" ujar Armand Maulana yang disambut gelak tawa personel lainnya.

Band Gigi Gelar Konser Kecil di We The Fest Hari Kedua

Untuk festival We The Fest 2023, Gigi menjanjikan penampilan layaknya konser kecil. Mereka akan tampil berempat tapi berjanji akan berikan penampilan berkesan. "Kita lagi jalanin tur, konser tunggal. Enggak tahu Gigi saat ini lagi senang main berempat. Tapi saya menjamin tidak mengurangi kehebohan," ujar Gusti Hendy. Ada pun, Gigi akan tampil di We The Fest pada hari kedua pada Sabtu, 22 Juli 2023.

GABRIELLA AMANDA

