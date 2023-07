Sinopsis The Uncanny Counter 2, Tayang 29 Juli 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses dengan season pertamanya, The Uncanny Counter akan kembali menyapa penggemar setia melalui musim kedua yang tayang pada 29 Juli 2023. Tayang dengan judul The Uncanny Counter 2: Counterpunch, drama ini merupakan adaptasi dari webtoon populer berjudul Kyeongirowoon Somoon karya Jang Yi. Web komik tersebut pertama kali diterbitkan pada 23 Agustus 2018 melalui situs Daum Webtoon.

The Uncanny Counter 2 akan mengisi slot drama stasiun televisi lokal Korea, tvN, setiap Sabtu dan Minggu, menggantikan See You in My 19th Life. Drama yang dibintangi oleh Cho Byeong Kyu dan Kim Se Jeong ini dapat disaksikan secara legal melalui platform streaming online, Netflix.

Lantas, bagaimana alur cerita dari The Uncanny Counter 2? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Detail The Uncanny Counter 2

Judul drama: The Uncanny Counter 2

Judul lain: The Uncanny Counter 2: Counterpunch, Kyeongirowoon Somoon 2, Kyeongirowoon Somoon 2: Kaunteo Peonchi

Genre: Aksi, Misteri, Supranatural, Komedi

Tipe: Drama

Tanggal rilis: 28 Juni 2023

Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu

Jumlah episode: 12 episode

Durasi per episode: 1 jam 10 menit (70 menit)

Saluran tayang: tvN, Netflix

Penulis skenario: Kim Sae Bom, Yeo Ji Na

Sutradara:Yoo Seon Dong

Rating: Remaja atau 15 tahun ke atas

Adaptasi: Web komik “Kyeongirowoon Somoon” karya Jang Yi

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Sinopsis The Uncanny Counter 2

The Uncanny Counter 2 mengangkat kisah tentang roh jahat dari akhirat yang turun ke bumi. Mereka mencoba untuk mendapatkan kehidupan abadi dengan melakukan berbagai hal yang menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Alhasil, sekelompok pahlawan super pun ditugaskan untuk menangkap etnis jahat ini. Mereka dijuluki ‘Counter’ dan memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda.

Melanjutkan cerita dari musim pertamanya, para Counter pun akan menyamar sebagai karyawan di restoran bakmi untuk menangkap roh jahat. Hal ini dilakukan karena para roh jahat kerap merasuki tubuh manusia untuk menyamarkan diri dari kejaran Counter. Selain itu, para roh jahat juga akan membuat kekacauan dengan memanfaatkan tubuh manusia yang dirasukinya.

Perburuan kepada roh jahat akan semakin sulit setelah kehadiran sosok iblis yang memiliki level ‘top predator’. Dia adalah sosok penjahat yang tak terkalahkan dan akan mempersulit pekerjaan para counter. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan drama Korea The Uncunny Counter 2 pada 29 Juli 2023 di Netflix.

Daftar Pemain The Uncanny Counter 2

Selain dibintangi oleh para pemain dari musim pertama, drama The Uncanny Counter 2 juga akan menghadirkan sejumlah aktor dan aktris baru untuk melanjutkan jalan ceritanya. Berikut daftar pemain The Uncanny Counter 2:

Cho Byeong Kyu sebagai So Moon Yoo Joon Sang sebagai Ga Mo Tak Kim Se Jeong sebagai Do Ha Na Yeom Hye Ran sebagai Chu Mae Ok Ahn Suk Hwan sebagai Choi Jang Mool Yoo In Soo sebagai Na Jeok Bong Jin Seon Kyu sebagai Ma Joo Seok Kang Ki Young sebagai Pil Kwang Kim Hi Eo Ra sebagai Gelly Berherd Kim Hyun Wook sebagai Wong Yeok Moon Sook sebagai Wi Gen Kim So Ra sebagai Kim Gi Ran Lee Chan Hyung sebagai Kwon Soo Ho Yoon Joo Sang sebagai Ha Seok Goo Lee Joo Shil sebagai Jang Choon Ok Kim Eun Soo sebagai Kim Woong Min Lee Ji Won sebagai Im Joo Yeon Sung Byung Sook sebagai Ibu dari Ma Joo Seok

RADEN PUTRI