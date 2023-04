Karakter Baru dan Lama yang akan Muncul di The Uncanny Counter 2

TEMPO.CO, Jakarta - Tim produksi drama Korea The Uncanny Counter mengkonfirmasi akan melanjutkan musim kedua yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun ini. Adapun 5 tokoh utama yang sama akan kembali tampil di The Uncanny Counter 2, ditambah dengan para pemain baru.

Menurut laporan Soompi, Kamis, 20 April 2023, aktor Jo Byeong Gyu akan mengulangi perannya sebagai So Moon, Yoo Joon Sang sebagai Ga Mo Tak, Kim Sejeong sebagai Do Ha Na, Yeom Hye Ran sebagai Choo Mae Ok, dan Ahn Suk Hwan sebagai Choi Jang Mool.

The Uncanny Counter diadaptasi dari webtoon berjudul sama, berkisah tentang pemburu roh jahat yang disebut counter dengan menyamar sebagai karyawan restoran mi. Selama penayangannya, drama yang pertama kali tayang pada 2020 ini mengukir sejarah dengan mencatatkan rating tertinggi dalam sejarah televisi OCN.



Kekuatan Baru di The Uncanny Counter 2



The Uncanny Counter 2 masih bercerita tentang para counter, namun kini lebih kuat setelah bergabungnya anggota baru dan memperoleh kekuatan baru. Selain 5 pemeran utama, drama ini juga akan dibintangi oleh Jin Sun Kyu, Kang Ki Young, Kim Hieora, dan Yoo In Soo.

Jin Sun Kyu akan memainkan peran Joo Seok, seorang petugas pemadam kebakaran penuh semangat yang juga seperti penyelamat bagi So Moon dan sosok yang tidak menutup mata terhadap ketidakadilan. Sementara itu, Kan Ki Young dan Kim Hieora akan berubah menjadi penjahat yang kuat.

Kang Ki Young akan berperan sebagai Pil Gwang, seorang iblis yang bercita-cita menjadi predator puncak dengan kekuatan terburuk, sedangkan Kim Hieora akan berperan sebagai tokoh Gelly yang jahat. Terakhir, ada Yoo In Soo dari All of Us Are Dead dan Alchemy of Souls akan berperan sebagai counter yang baru direkrut, bernama Jeok Bong.

Tim produksi mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyajikan The Uncanny Counter 2 yang lebih menarik untuk membalas cinta para penonton.

