Profil Alan Arkin, Aktor dan Sutradara Pemenang Oscar Little Miss Sunshine yang Berpulang di Usia 89 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Alan Arkin, pemenang Oscar "Little Miss Sunshine" tutup usia Jumat (30/6/2023). Aktor sekaligus sutradara kawakan itu meninggal dalam usia 89 tahun. Siapa Alan Arkin?Pria bernama lengkap Alan Wolf Arkin itu lahir pada 26 Maret 1934, di Brooklyn, New York. Keluarganya adalah imigran Yahudi dari Rusia dan Jerman. Pada 1946, Alan Arkin pindah dari Brooklyn ke Los Angeles, California.

Melansir IMDB, darah seni Alan turun dari sang ayah yang merupakan seorang seniman dan penulis, yang bekerja sebagai guru. Ibunya, Beatrice, juga seorang guru. Arkin muda sudah menyukai musik dan akting. Ia mengambil berbagai kelas akting sejak usia 10 tahun.

Arkin bersekolah di Sekolah Menengah Atas Franklin, Los Angeles. Kemudian melanjutkan ke Universitas Los Angeles dari tahun 1951 hingga 1953 dan Universitas Bennington di Vermont dari tahun 1953 sampai 1954 . Saat kuliah, Alan masuk band rakyat perguruan tinggi dan terlibat dalam kelas drama. Namun ia keluar dari perguruan tinggi untuk membentuk grup musik folk The Tarriers. Arkin berposisi sebagai vokalis dan gitaris. Grup ini tak bertahan lama. Namun The Banana Boat, lagu rakyat kalipso Jamaika jadi hits pada 1956. Lagu itu menjadi lebih dikenal sebagai versi populer Harry Belafonte yang mencapai posisi 4 pada tangga lagu.

Saat itu, Arkin adalah aktor muda yang sedang berjuang yang memainkan peran kecil di televisi dan di atas panggung. Tak hanya itu ia juga mencari nafkah sebagai pengantar barang, tukang reparasi, pencuci panci, dan pengasuh bayi.

Kegigihan Arkin sebagai aktor membuahkan hasil. Peran sebagai David Kolowitz dalam komedi Broadway berjudul Enter Laughing mengantarkannya menyabet Tony Award. Ia juga meraih Academy Award sebagai aktor terbaik dalam komedi The Russians Are Coming the Russians Are Coming tahun 1966 garapan sutradara Norman Jewison. Ia berperan sebagai Lt. Rozanov, seorang awak kapal selam Soviet yang disangka seorang mata-mata setelah kapalnya secara tidak sengaja karam di New England.

Off-Broadway berjudul "Eh?" pada 1966 merupakan debut perdana Alan sebagai sutradara. Ia memperkenalkan aktor muda, bernama Dustin Hoffman. Ia berhasil menyabet Drama Desk Award untuk "Little Murders" pada 1969, dan "The White House Murder Case" pada 1970. Ia juga menyutradarai versi asli The Sunshine Boys karya Neil Simon pada 1972, yang diputar lebih dari 500 pertunjukan.

Setelah beberapa tahun bekerja sebagai sutradara di televisi, Arkin kembali dengan peran dokter Sigmund Freud yang mengesankan dalam The Seven-Per-Cent Solution pada 1976. Pada awal 1980 ia berakting dalam tiga film bertema keluarga yang ditulis oleh istrinya, Barbara. Film itu ia bintangi bersama putranya, Adam.

Karakter beragam mulai dari lucu hingga menyeramkan yang ia mainkan dengan totalitas membuatnya pantas menyabet Piala Oscar "Little Miss Sunshine". Jalan panjang karir Alan Arkin sebagai aktor dan sutradara patut menjadi inspirasi, terutama bagi para aktor muda. Pun bagi masyarakat umum untuk tak putus asa dalam meraih mimpi, juga dalam menerima kegagalan.

