Alan Arkin Aktor Peraih Oscar Meninggal Dunia dalam Usia 89 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Alan Arkin, aktor peraih Oscar dan Tony Award, meninggal dunia dalam usia 89 tahun, setelah enam dekade berkarier di panggung dan layar kaca. Anak-anaknya, Adam, Matthew dan Anthony mengkonfirmasi kematian sang ayah dalam sebuah pernyataan kepada People.

"Ayah kami adalah kekuatan alam yang sangat berbakat, baik sebagai seniman maupun laki-laki. Seorang suami yang penuh kasih, ayah , kakek buyut, dia dipuja dan akan sangat dirindukan," kata mereka. Menurut Variety, dia meninggal di rumahnya di Carlsbad, California.

Baru-baru ini, Arkin berperan dalam "The Kominsky Method" untuk Netflix bersama Michael Douglas, mendapatkan nominasi Emmy pada 2019 dan 2020, dan nominasi Golden Globe dan Screen Actors Guild pada 2020 dan 2021. Dalam film "Little Miss Sunshine" pada tahun 2006, Arkin berperan sebagai Edwin Hoover, kakek dari keluarga disfungsional. Perannya, yang hanya berlangsung selama 14 menit di layar, membuatnya mendapatkan Oscar untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Karya Arkin yang tak terlupakan dalam drama politik arahan Ben Affleck tahun 2012, "Argo", membuatnya mendapatkan nominasi Oscar keempatnya. Dia berperan sebagai produser veteran Lester Siegel, yang selera humornya yang tajam dan penyampaian garis yang menggigit memenangkan hati penonton.

Anak laki-lakinya, Adam Arkin, yang berusia 66 tahun juga merupakan aktor dan sutradara terkenal yang telah membintangi acara TV termasuk Chicago Hope, 8 Simple Rules dan Sons of Anarchy.

Perjalanan karier Alan Arkin

Alan Arkin lahir di Brooklyn, New York, pada tanggal 26 Maret 1934; keluarganya pindah ke Los Angeles selama masa kecilnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Arkin masuk ke beberapa perguruan tinggi yang berbeda dan keluar dari setidaknya tiga perguruan tinggi, termasuk Bennington College di Vermont, yang mendaftarkannya sebagai alumnus angkatan 1955.

Setelah lulus dari perguruan tinggi, Arkin memulai karir singkat di bidang musik dengan grup folk bernama Tarriers, di mana dia bernyanyi dan bermain gitar. Grup berumur pendek itu menghasilkan single hit top-5 'The Banana Boat Song' pada tahun 1957.

Tapi Arkin, yang telah mengambil pelajaran akting sejak kecil, keluar dari band dan mulai mencoba memantapkan dirinya sebagai seorang aktor. Pada tahun 1960, Arkin tiba di Chicago dan menjadi anggota awal rombongan komedi improvisasi Second City , menurut sejarah di situs web organisasi tersebut. " Second City menyelamatkan hidup saya. Itu benar-benar menyelamatkan hidup saya," kata Arkin. "Aku punya perasaan itu juga berlaku untuk banyak orang lain."

Setelah menghabiskan beberapa waktu di panggung Second City di Chicago, Arkin melakukan debutnya di Broadway pada tahun 1961 di "From the Second City" dan penampilan di "Enter Laughing" tahun 1963, yang membuatnya mendapat Tony Award. Terkenal di Broadway, dia kemudian lebih banyak peran televisi dan film. Dia menerima nominasi Oscar pertamanya dari empat nominasi pada tahun 1967 untuk perannya dalam komedi "The Russians Are Coming, The Russians Are Coming".

Selama lebih dari 50 tahun berikutnya, Arkin tampil di lebih dari 100 film, terutama membintangi film seperti "The Heart is a Lonely Hunter" tahun 1968, yang membuatnya mendapatkan nominasi Oscar keduanya; Catch-22 tahun 1970; "Edward Scissorhands" tahun 1990 dan "Glengarry Glen Ross tahun 1992.

Selain karyanya dalam film dan panggung, Arkin dinominasikan untuk enam Emmy Awards, terakhir untuk The Kominsky Method. Dia meninggalkan pertunjukan sebelum musim ketiganya pada tahun 2021. "Saya seperti kuda yang menyusuri jalan setapak," katanya kepada Guardian pada tahun 2020. "Akting sudah tertanam dalam fisiognomi saya dan saluran otak saya sehingga saya merasa kehilangan aspek bisnis. Tapi saya tidak membutuhkannya lagi. Saya mungkin harus melupakannya."

Alan Arkin meninggalkan seorang istri Suzanne Newlander, yang dinikahinya pada tahun 1996, dan tiga anak yaitu, Adam Arkin dan Matthew Arkin, dari istri pertama Jeremy Yaffe, dan Anthony Dana Arkin, dari istri kedua Barbara Dana.

