Zayn Malik dan Liam Payne Berbalas Komentar, Penggemar One Direction Heboh

TEMPO.CO, Jakarta - Zayn Malik mengunggah video cuplikan dari musik terbarunya di Instagram pribadinya. Satu hari setelah diunggah ada Jumat, 30 Juni 2023, mantan rekan Zayn malik di grup One Direction dulu, Liam Payne meninggalkan komentar. Interaksi antara keduanya berhasil membuat penggemar One Direction heboh.

Zayn Malik mengunggah cuplikan video musik hasil kolaborasi dengan agensi baru, Mercury Records. Pada unggahan tersebut, Liam Payne meninggalkan komentar, "Saat ini, ini bahkan sudah terasa besar," ujarnya.

Awalnya penggemar sudah berbahagia dengan respon yang muncul dari Liam Payne, tetapi penggemar dibuat menggila karena Zayn membalas komentar itu. "Saya menghargai itu bro, terima kasih untuk cintanya," tulis Zayn Malik.

Penggemar Menangis Bahagia karena Interaksi Zayn Malik dan Liam Payne

Menanggapi interaksi antara keduanya, penggemar One Direction mengungkap bahwa mereka ingin menangis karena terlalu bahagia. "Interaksi Ziam (Zayn dan Liam) setelah bertahun-tahun saya akan menangis," ujar @onedwond***. Komentar itu pun mendapatkan 13 ribu likes yang mengisyaratkan penggemar lain merasakan hal yang sama.

Boyband One Direction meluncurkan buku 'One Direction: Forever Young: Our Official X-Factor Story' di Manchester, Maret 2011. Awalnya Niall, Louis, Harry , Liam dan Zayn mengikuti ajang pencarian bakat X-Factor sebagai penyanyi solo, kemudian diusulkan untuk bergabung menjadi grup oleh para juri. Shirlaine Forrest/WireImage

Pada kolom komentar, penggemar menuliskan komentar tentang perasaan mereka yang tidak percaya dengan interaksi antara Zayn Malik dan Liam Payne. Alasannya, dikutip dari Republic World dan Music Times, Zayn Malik diisukan bertengkar dengan para anggota One Direction lainnya. Interaksi ini juga merupakan yang pertama setelah Zayn keluar dari One Direction pada 2015.

Liam Payne Pernah Sebut Punya Banyak Alasan untuk Tidak Menyukai Zayn Malik

Pada Mei 2022, Liam Payne pernah menjadi tamu pada podcast Logan Paul. Melalui podcast itu, Liam Payne sempat menyinggung dirinya memiliki banyak alasan untuk tidak menyukai Zayn Malik. "Anda bisa selalu melihat laki-laki berdasarkan tempatnya berada dan berkata, 'oh ya, terserah, dia memang bodoh, kan?' tapi pada akhirnya, setelah Anda memahami apa yang dia lalui untuk mencapai titik itu, dan juga apakah dia benar-benar ingin berada di sana (di band) atau tidak," tutur Liam Payne.

Sementara itu, Liam Payne juga menyampaikan kesediaannya untuk menemani Zayn Malik apa pun keadaannya, bahkan setelah perseturuan antara Zayn dengan mantan mertua, Yolanda Hadid.

